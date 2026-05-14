MSI、27インチWQHD/144Hz対応のビジネスモニター『PRO MP273QW E14』発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、スタイリッシュなデザインと高機能を兼ね備えたビジネス向けモニター「PRO MP273QW E14」を5月21日に発売する。価格は2万5800円前後の見込み。

PRO MP273QW E14は、高精細なWQHD解像度と144Hzのリフレッシュレートを備えたIPSパネルを搭載している。これにより、フルHDの約1.8倍もの情報表示が可能で、複数のウィンドウを同時に開く際の作業効率が向上する。また、178°の広視野角があり、どの角度から見ても鮮やかな表示を保つため、複数人での利用にも適している。

このモニターは、白を基調としたスタイリッシュなデザインが特徴で、付属ケーブルも白色で統一されているという。オフィスや受付などで使用する際のアクセントとしてもおすすめだ。さらに、スピーカー機能とスマートフォンスタンドが内蔵されており、外部スピーカーなしでPCやスティック型デバイスの音声を再生でき、台座部分にはスマートフォンを設置するための便利な窪みがある。

PRO MP273QW E14は、MSIならではの多彩な機能にも対応している。モニターと対応したミニPCをHDMIで接続し、MSI Power Linkを利用することで、モニターとPCの電源を連動させることができる。また、視覚疲労を軽減するEye-Q Check、アンチフリッカー、ブルーライトカット、ノングレアパネルなど、長時間の使用にも配慮した設計が施されている。

この新製品により、エムエスアイコンピュータージャパンは、ビジネスシーンでの効率的なワークスペース構築をさらにサポートすることを目指している。