Antec新作「C6 Curve Air」登場　曲面強化ガラス採用のミドルタワーPCケース

リンクスインターナショナルは、ピラーレスのミドルタワーPCケース「Antec C6 Curve Air」を、5月16日より全国の家電量販店やPCパーツ専門店、オンライン販売店にて発売開始する。価格はオープン価格で設定されている。

Antec C6 Curve Airは、フロントとサイドに曲面強化ガラスパネルを採用したデザインが特徴だ。このケースは、最大6基の120mmファンを搭載可能であり、360mmサイズのラジエータにも対応する。また、マザーボード背面コネクタに対応しており、ケースの裏側から電源供給が可能で、前面はすっきりとした見た目を実現する。

更に、メンテナンス性を高めるために、ケースのフロントとボトムには簡単に脱着できるダストフィルターが付属している。ケースフロントトップには、電源ボタン、USB 3.0ポート×2やType-C 3.2 Gen2ポート、オーディオin/outポートといった便利な機能も備えており、日常使用の利便性を向上させている。

詳しい製品情報は、リンクスインターナショナルの公式ウェブサイトで確認できる。