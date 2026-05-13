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最大360mmラジエータ対応、Antecの新型ピラーレスPCケース「C6 Curve ARGB」

2026年05月13日 07時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　リンクスインターナショナルは、フロントとサイドに曲面強化ガラスパネルとRGBファンを搭載したピラーレスのミドルタワーPCケース「Antec C6 Curve ARGB」を5月16日より全国で発売する。こちらのPCケースはオープン価格で提供される予定だ。

　Antec C6 Curve ARGBは、あらゆる美観と機能性を両立させた革新的なPCケースとなる。ピラーレスデザインに加え、最大で6基の120mmファンと360mmのラジエータ搭載が可能で、効率的な冷却を実現する。グラフィックボードを直接的に冷却できるPSUシュラウドファンも標準装備されており、裏配線スペースも30mmを確保、優れたエアフローを提供しつつスッキリした見た目を保つ。

　さらに、ケースフロントにはUSB 3.0ポートやType-C 3.2 Gen2ポート、オーディオ入力・出力が備わっており、日常使用におけるアクセス性も考慮されている。また、簡単に脱着できるダストフィルターが設置されており、メンテナンスも容易だという。これにより、ケース内部のホコリを防ぎ、清掃性を向上させる。

　Antec C6 Curve ARGBは、最大450mmの拡張カードスペースや180mmのCPUクーラーに対応しており、ストレージベイには2.5インチベイと3.5インチベイがそれぞれ1台ずつ備わっている。ただし、GPUの縦設置には別売りのブラケットが必要となるため、購入を考慮する場合は注意が必要だ。

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