iPhoneに“貼るだけ充電”　BelkinのMagSafe対応バッテリーが日常を変える

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MagSafe対応のコンパクトモバイルバッテリー

Belkinの「MagSafe対応 磁気ワイヤレスモバイルバッテリー 3C対応 2500mAh」は、MagSafe対応iPhone向けに設計されたコンパクトなワイヤレスモバイルバッテリーだ。価格は4,177円で、iPhone 15・14・13・12シリーズに対応。USB Type-Cコネクタを採用し、扱いやすさにも配慮されている。

磁気吸着で安定したワイヤレス充電

本製品は、MagSafeテクノロジーによる安定した磁気吸着が特徴。iPhone背面にしっかり固定できるため、ケーブル不要でスムーズにワイヤレス充電が行える。最大出力は5Wで、外出先での補助電源として日常使いに適した性能を備える。スリムかつ軽量な設計により持ち運びやすく、ケースを装着したままでも充電できる点も利便性が高い。

安全性と使い勝手に配慮した設計

安全面にも配慮されており、3C認証を取得しているため機内持ち込みが可能。過熱を検知すると自動で充電を停止するインテリジェント保護機能を搭載し、安心して使用できる仕様となっている。また、パススルー充電に対応しており、モバイルバッテリー本体とiPhoneを同時に充電できる点も実用的だ。

さらに、充電しながらの撮影を想定した設計や、LEDインジケーターによるバッテリー残量の確認など、細かな使い勝手にも配慮されている。MagSafe対応iPhoneユーザーにとって、日常的な充電を効率化できる実用的なアクセサリといえる。

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