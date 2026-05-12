【充電しながら持ち運べる】BelkinのSwitch 2向けケース、1万mAh内蔵

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10,000mAhバッテリーを内蔵したNintendo Switch2対応収納ケース

Belkinが展開する「Belkin Nintendo Switch2対応 バッテリー付き収納ケース」は、Nintendo Switch2の持ち運びと充電を1つでこなせる収納ケースだ。10,000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、30Wの急速充電に対応している。価格は12,806円。

本製品は、収納ケースとしての役割に加え、モバイルバッテリー機能を搭載している点が特徴。Nintendo Switch2を収納したまま充電できるため、移動中や外出先でもバッテリー残量を気にせずゲームをプレイしやすい設計となっている。

スタンド機能や外部USB-Cポートを搭載

ケースにはヒンジ式スタンドを備えており、Nintendo Switch2本体を安定した角度で設置できる。コントローラーを使用しながらの充電にも対応しているため、自宅でも外出先でも快適にゲームを楽しめる。

また、ケース外側にはUSB-CポートとLEDインジケーターを配置。ケースを開けることなく充電状況やバッテリー残量を確認でき、日常的に使いやすい仕様となっている。

ゲームカード収納や耐衝撃性能も備える

素材にはEVAハードシェルを採用し、耐衝撃性にも配慮。Nintendo Switch2本体を衝撃からしっかり保護する設計となっている。

収納面では、最大12枚のゲームカードを収納できる専用スロットを搭載。さらに、トラッカー用の隠しポケットも備えており、旅行や外出時の持ち運びにも便利な収納ケースとなっている。

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