ファミチキ×2個でクーポンも！ファミマ、買うごとにお得な揚げ物キャンペーン

ファミリーマートは5月18日まで、レジ横ケース内の揚げ物・惣菜を対象に、2個購入ごとに次回使える50円引きレシートクーポンを配布するキャンペーンを開催しています。

今回のキャンペーンは、「45周年大感謝祭」の一環として実施するものです。対象商品を2個購入するごとに、次回の揚げ物・惣菜購入時に利用できる50円引きレシートクーポンを発行します。クーポン利用期間は5月25日23時59分までです。

対象はレジ横ケース内の揚げ物・惣菜商品で、ファミチキやアメリカンドッグ、クリスピーチキン、ファミから、焼きとりなどをラインアップします。

なお、クーポンは他のセールや割引券、引換券との併用はできません。また、一部地域や店舗では取り扱いのない場合があります。

■対象商品（一例）

▲ファミチキ（骨なし） 248円

▲アメリカンドッグ 150円

▲クリスピーチキン（プレーン） 198円

▲ファミから（醤油）1個 108円

▲ファミから（塩）1個 108円

▲炭火焼きとりももタレ 150円

▲炭火焼きとりもも塩 150円

ファミチキも焼きとりも対象！

ファミチキや焼きとり、からあげなど、ついレジ前で手に取りたくなるホットスナックが対象なのはうれしいですね。

2個買うごとに次回使える50円引きクーポンがもらえるので、昼食のおかず追加や仕事帰りの軽食にも使いやすそうです。

特にファミからや焼きとりは価格も比較的手頃なので、組み合わせ次第で気軽にクーポン条件を満たせるのも魅力。この機会に近くのファミリーマートへ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。