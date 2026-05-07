GIGABYTEからGeForce RTX 5080・RTX 5060搭載モデル発売　価格は5万9800円から

シー・エフ・デー販売が代理店を務めるGIGABYTEの新製品、NVIDIA GeForce RTX 5080およびRTX 5060グラフィックボードが発売された。ジョーシン専売モデルとして、最先端の冷却技術と高耐久性を兼ね備えたこれらの製品は、ゲームやクリエイティブユーザーにとって注目の一品だ。

NVIDIA GeForce RTX 5080を搭載したモデル、「GV-N5080WF3-16GD」はトリプルファンを採用。高負荷時でも効率的に放熱する「WINDFORCE冷却システム」と、冷却性能の低下を防ぐサーバーグレードの高耐久サーマルジェルにより、安定したGPUパフォーマンスを提供する。このモデルは、デュアルBIOSの搭載により、用途に応じたパフォーマンスと静音性の切り替えが可能であり、また、メタルバックプレートがボードの剛性を高めている。GIGABYTE CONTROL CENTERに対応し、クロックやファンの設定の一元管理が可能という利便性も兼ね備えている。

一方、NVIDIA GeForce RTX 5060搭載モデル、「GV-N5060WF2MAX-8GD」は、デュアルファンを採用し、同様に「WINDFORCE冷却システム」が効率的な放熱を行う。さらに、銅プレートと複合銅ヒートパイプの組み合わせにより、GPUの熱を速やかにヒートシンクに伝達することで、長時間使用しても安定した性能を維持する。こちらのモデルもGIGABYTE CONTROL CENTERに対応し、クロックやファンの一元管理が可能だ。

価格はRTX 5080搭載モデルが239,800円前後、RTX 5060搭載モデルが59,800円前後となる見込み。詳細情報はCFD販売の公式リリースページで確認できる。