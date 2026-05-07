NuPhy「Node100 JIS」登場、日本語配列対応の新メカニカルキーボードを予約開始

三陽合同会社は、NuPhyの最新メカニカルキーボード「Node100 JIS」の予約販売を「DIGIART」、「ビックカメラ.com」、「ヨドバシ・ドット・コム」で開始した。

Node100 JISはミッドセンチュリーデザインとデジタル要素を組み合わせた美しいメカニカルキーボードだ。ノーマルプロファイルとロープロファイルの2種類があり、軽量ABS素材で製作されているため、どんなデスク環境にも適応可能なフルサイズの設計が特徴となっている。

このキーボードは日本語配列を採用し、独立したスペースバー機能を持っている。専用ウェブドライバー「NuPhy IO 2.0」で各キーに異なる機能を割り当てられるため、作業効率が高まる。さらに、タッチバーやドットマトリクスインジケーターを搭載し、直感的な操作と視覚情報のマネージメントを可能にしている。

Node100 JISには、GateronとNuPhyが共同開発した滑らかな打鍵感を提供する新世代スイッチを搭載している。ロープロファイルにはNanoスイッチ、ノーマルプロファイルにはMaxスイッチが搭載され、長時間のタイピングでも快適さを保てる設計だ。加えて、大容量バッテリーとマルチデバイス接続機能が備わり、ユーザーの利便性を最大限に高めている。

さらに、Node100 JISは3Dプリントによって専用アクセサリーをカスタマイズできるのも魅力だ。同製品は技適認証も取得済みで、日本国内で安心して使用できる。