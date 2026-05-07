光り方が自由自在！ TSUKUMO新型G-GEAR、30種類LED演出に対応

ヤマダデンキが展開するTSUKUMOブランドのゲーミングPC「G-GEAR」において、新たにピラーレスデザインを採用した「G-GEAR ピラーレスモデル」が発売された。このモデルは、LEDを駆使し、美しいライティングパターンとスムーズなゲーム体験を提供する。

新製品「G-GEAR ピラーレスモデル」は、フロントとサイドをクリアな強化ガラスで構成されたピラーレス構造を取り入れている。これにより、内部コンポーネントの美しさを最大限に引き立てるだけでなく、視覚的な解放感を提供する。側面からのARGB LEDライティングが鮮やかに映える3連ボトムファンを装備しており、さらなる視覚効果を楽しむことができる。

このモデルの大きな特徴の一つは、電源ボタン下部に設けられたライティングボタンで、7つのLEDファンとフロントLEDラインのライティングを簡単に変更できることだ。ライティングパターンは30種類が用意され、ボタン一つで気分に合わせた演出を選ぶことができる。また、マザーボードとの同期も可能で、より一体感のある演出が可能となる。

モデルの核心は、AMD RyzenプロセッサとNVIDIA GeForce RTXグラフィックスによる高性能なパフォーマンスだ。G-GEAR ピラーレスモデルでは、399,980円のGV7A-E261B/R/CP1モデルと329,980円のGV7A-D261B/R/CP1モデルが提供され、それぞれのユーザーのニーズに対応している。販売はツクモネットショップや全国のツクモ店舗で行われている。