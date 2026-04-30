牛角「デザート食べ放題」を全店で実施！ アイスやドーナツが好きなだけ食べられる

焼肉チェーン「牛角」は、「デザート食べ放題」を4月23日より全店の食べ放題“全コース”に導入して提供しています。
牛角のデザート食べ放題がついに全店＆全コース解禁！
「デザート食べ放題」は、これまで一部店舗および一部コースで提供していたもので、全店舗実施へと拡大となりました。
焼肉食べ放題コースいずれかの注文で、アイスやケーキ、焼きドーナツなどのデザートが食べ放題が楽しめます。
食べ放題のデザートは、5種のアイスや杏仁豆富、スイートポテトケーキなどをプチサイズで用意。さまざまな種類を少しずつ楽しみやすい構成としています。なお、デザートの品数や内容はコースによって異なります。
▲プチサイズの「バニラアイス」「牛角アイスバニラ」「抹茶アイス」「牛角アイス抹茶」「なめらか杏仁豆富」「季節のシャーベット」
▲七輪で軽く炙ったドーナツにバニラアイスを合わせた「炙ってドーナツアイス」
▲さつまいもの自然な甘みを活かした「スイートポテトケーキ」
▲甘くないコーヒーゼリーになめらかなホイップクリームを合わせた「大人の珈琲ゼリー」
■「デザート食べ放題」概要
実施店舗：全国の牛角店舗
対象コース：食べ放題各コース 3058円～
※小学生未満無料／小学生半額／65歳以上550円引き
※コースによってデザートの品数・内容が異なります
提供形式：オーダーバイキング形式
焼肉だけじゃ終わらない！
これまで一部店舗・一部コースで提供していた「デザート食べ放題」が全店・全コースに拡大といううれしいニュースです。
アイスやケーキを少しずつ試したり、炙ってドーナツアイスのような一手間あるメニューを挟んだりと、最後まで飽きずに楽しめそう！
焼肉のあとのデザートも楽しみに、足を運んでみてはいかがでしょうか。
なお、牛角は4月23日よりグランドメニューをリニューアルしました。こちらの記事もチェック→牛角「これじゃない…」声に応えて“やみつき塩キャベツ”復活、これは外せないよね
※価格は税込み表記です。
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