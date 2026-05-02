バストは84cm・Fカップ。フレッシュ感とむちむちボディーが魅力の松村りん（まつむら・りん）さんが、1st DVD「Ring！ Ring！」（発売元：竹書房、収録時間：128分、価格：4620円）の発売記念イベントを3月21日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
写真を撮られることが大好きで、グラビアの仕事がしてみたいと考えていたという松村さん。絶賛ブレイク中の入間ゆいさんに憧れていたこともあり、自ら応募することで2025年4月から入間さんの事務所に所属することになったそうである。待望の1st DVDは、11月に奄美大島で撮影された映像だ。
――どんな内容ですか？
【松村りん】 「彼氏と南国デート」というグラビア王道のテーマです。寝起きのイチャイチャから始まって、一緒にシャワーを浴びたり、金色のビキニでダンスをしたり、いろいろなシーンを楽しんでいただけると思います。
――奄美大島のロケはいかがでしたか？
【松村りん】 とにかく景色が美しかったのですが、3日間のロケ中はずっと土砂降りでした。ジャケ写はバドミントンをするシーンですが、屋外で撮っているように見えて、実は屋根がある場所です（笑）。
――オススメは？
【松村りん】 布面積の小さな眼帯水着でシャワーを浴びて、一緒に湯船にも浸かるシーンです。普段の撮影会では着ないタイプの水着だし、色っぽい雰囲気が出せている点がお気に入りです。
――ほか注目は？
【松村りん】 たたみの部屋で制服姿を披露するところです。制服は撮影会でもよく着ているので慣れていますが、奄美大島のような自然あふれるロケーションで着るのは初めてだったので、そこは新鮮だったかなと思います。
3月末からスタートした「9代目ミス週刊実話 WJガールズ」の選考オーディションにもエントリー。撮影会やボウリング大会などのイベントやグッズ販売で競うので、「みなさんの力を貸していただきたいです」と応援を呼びかけた。グランプリ決定は7月20日を予定しているが、どこまで人気を伸ばせるか？
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