バストは84cm・Fカップ。フレッシュ感とむちむちボディーが魅力の松村りん（まつむら・りん）さんが、1st DVD「Ring！ Ring！」（発売元：竹書房、収録時間：128分、価格：4620円）の発売記念イベントを3月21日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

写真を撮られることが大好きで、グラビアの仕事がしてみたいと考えていたという松村さん。絶賛ブレイク中の入間ゆいさんに憧れていたこともあり、自ら応募することで2025年4月から入間さんの事務所に所属することになったそうである。待望の1st DVDは、11月に奄美大島で撮影された映像だ。

――どんな内容ですか？

【松村りん】 「彼氏と南国デート」というグラビア王道のテーマです。寝起きのイチャイチャから始まって、一緒にシャワーを浴びたり、金色のビキニでダンスをしたり、いろいろなシーンを楽しんでいただけると思います。

――奄美大島のロケはいかがでしたか？

【松村りん】 とにかく景色が美しかったのですが、3日間のロケ中はずっと土砂降りでした。ジャケ写はバドミントンをするシーンですが、屋外で撮っているように見えて、実は屋根がある場所です（笑）。

――オススメは？

【松村りん】 布面積の小さな眼帯水着でシャワーを浴びて、一緒に湯船にも浸かるシーンです。普段の撮影会では着ないタイプの水着だし、色っぽい雰囲気が出せている点がお気に入りです。

――ほか注目は？

【松村りん】 たたみの部屋で制服姿を披露するところです。制服は撮影会でもよく着ているので慣れていますが、奄美大島のような自然あふれるロケーションで着るのは初めてだったので、そこは新鮮だったかなと思います。

3月末からスタートした「9代目ミス週刊実話 WJガールズ」の選考オーディションにもエントリー。撮影会やボウリング大会などのイベントやグッズ販売で競うので、「みなさんの力を貸していただきたいです」と応援を呼びかけた。グランプリ決定は7月20日を予定しているが、どこまで人気を伸ばせるか？