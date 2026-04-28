ディースリー・パブリッシャー（D3P） ＆ Dogenzaka Labは4月28日、両社のPCソフトが最大90％オフで購入できる「GOLDEN WEEK SALE」をSteamにて開催。セール期間は、2026年5月5日2時ごろまで。

今回のセールでは、『地球防衛軍6』など「EDF」シリーズのゲーム本編と追加ミッションがまとめて大幅割引！ さらに逃走アクション最新作『逃走中 ハンターVS逃走者!キミはどっちで勝利できるか!?』が初登場している。

そのほか『ゼンシンマシンガール』『DesperaDrops／デスペラドロップス』『幕末恋華新選組 尽忠報国の士』など過去最大割引タイトルが盛りだくさんとなっているので、お見逃しなく。

以下ではセールタイトルをピックアップして紹介。全セールタイトルは、下記のストアページへのリンクから確認してほしい。

▼ゲーム購入（ストアページ）はこちら

https://store.steampowered.com/publisher/d3p/sale/gw26

■セールタイトル（一部）

●『地球防衛軍6』

8980円 ⇒ 3951円（56％オフ）

https://store.steampowered.com/app/2291060

©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER

●『逃走中 ハンターVS逃走者!キミはどっちで勝利できるか!?』

4950円 ⇒ 3465円（30％オフ）セール初登場！

https://store.steampowered.com/app/3649590

©FUJI TELEVISION ©2025 D3PUBLISHER

●『ゼンシンマシンガール』

6980円 ⇒ 3490円（50％オフ） 過去最大割引！

https://store.steampowered.com/app/3696410/

©2025 YUKE'S ©2025 D3PUBLISHER

●『幕末恋華新選組 尽忠報国の士』

4800円 ⇒ 960円（80％オフ） 過去最大割引！

https://store.steampowered.com/app/1451160/

©2004-2021 VRIDGE INC. ©2004-2021 D3PUBLISHER