『逃走中』が初セール！
「地球防衛軍」シリーズなどPCタイトルが最大90％オフ！D3Pが「GOLDEN WEEK SALE」をSteamにて開催中
ディースリー・パブリッシャー（D3P） ＆ Dogenzaka Labは4月28日、両社のPCソフトが最大90％オフで購入できる「GOLDEN WEEK SALE」をSteamにて開催。セール期間は、2026年5月5日2時ごろまで。
今回のセールでは、『地球防衛軍6』など「EDF」シリーズのゲーム本編と追加ミッションがまとめて大幅割引！ さらに逃走アクション最新作『逃走中 ハンターVS逃走者!キミはどっちで勝利できるか!?』が初登場している。
そのほか『ゼンシンマシンガール』『DesperaDrops／デスペラドロップス』『幕末恋華新選組 尽忠報国の士』など過去最大割引タイトルが盛りだくさんとなっているので、お見逃しなく。
以下ではセールタイトルをピックアップして紹介。全セールタイトルは、下記のストアページへのリンクから確認してほしい。
▼ゲーム購入（ストアページ）はこちら
https://store.steampowered.com/publisher/d3p/sale/gw26
■セールタイトル（一部）
●『地球防衛軍6』
8980円 ⇒ 3951円（56％オフ）
https://store.steampowered.com/app/2291060
©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER
●『逃走中 ハンターVS逃走者!キミはどっちで勝利できるか!?』
4950円 ⇒ 3465円（30％オフ）セール初登場！
https://store.steampowered.com/app/3649590
©FUJI TELEVISION ©2025 D3PUBLISHER
●『ゼンシンマシンガール』
6980円 ⇒ 3490円（50％オフ） 過去最大割引！
https://store.steampowered.com/app/3696410/
©2025 YUKE'S ©2025 D3PUBLISHER
●『幕末恋華新選組 尽忠報国の士』
4800円 ⇒ 960円（80％オフ） 過去最大割引！
https://store.steampowered.com/app/1451160/
©2004-2021 VRIDGE INC. ©2004-2021 D3PUBLISHER
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