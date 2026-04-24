ViewSonic、Mac向け5Kモニター「ColorPro VP2788-5K」発売へ（100W給電対応）

ビューソニックジャパンは、Macユーザーに特化した27型5Kモニター「ColorPro VP2788-5K」を4月下旬に発売する。価格はオープンで、139,800円前後の見込み。

VP2788-5Kは、Macや高解像度デバイスとの連携を強化し、5K UHD+（5120 x 2880）解像度と218 PPIの高い画素密度を提供する。DCI-P3 99%の広色域とDelta E<2の色精度を実現し、HDR400に対応することで微細な色彩表現が可能になる。Thunderbolt 4を含む多彩な接続オプションも充実し、最大100Wの給電やデュアル5K描画環境をサポートする。

モニターには、「ColorPro Sense」により現実世界の色をPantoneカラーレファレンスに基づいてデジタルデザインに取り入れる機能も搭載している。さらに、アンチグレア・低反射（AGLR）技術や「Eye ProTech+」フィルターにより、長時間作業でも目の疲労を軽減することができる。そして、箱から出した状態ですぐに使用できるよう、工場出荷前にキャリブレーションが実施される。