“ヌルヌル＆没入”を両取り。34インチ曲面モニターの完成形が登場

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

34インチ曲面ウルトラワイドモニター「VX3418C-2K」の特徴

ViewSonicの34インチ曲面型ウルトラワイドゲーミングモニター「VX3418C-2K」は、没入感と応答性を重視するゲーマーに向けて設計されたモデルだ。価格は44,548円で、Amazonから購入できる。

本製品は1500Rの曲面ディスプレイを採用し、視野を包み込むような表示でゲームへの没入感を高める。解像度は3440×1440のUltra WQHD、アスペクト比は21:9に対応しており、横に広がる映像を高精細に表示可能。オープンワールド系やシミュレーションゲームなど、広い視界が求められるタイトルとも相性が良い。

高リフレッシュレートとFreeSync Premiumによる滑らかな表示

映像表示では、AMD FreeSync Premiumに対応している点も特徴の一つ。フレームレートのズレによるティアリングやカクつきを抑え、安定した描画を維持することで、スムーズなゲームプレイを支える。

さらに、リフレッシュレート180Hz、応答速度1msの高速性能により、動きの激しいシーンでも残像感を抑えたクリアな映像を実現。FPSやレーシングゲームといった、素早い操作と正確な視認性が求められるジャンルに適している。色の切り替えも滑らかで、ゴーストの少ない映像表示が特徴だ。

購入情報と保証内容

購入はAmazonから可能で、3年間の保証が付帯している。ウルトラワイドならではの表示領域と高リフレッシュレートを両立したモデルとして、幅広いゲームジャンルに対応するバランスの良い一台といえるだろう。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。