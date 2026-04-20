“ヌルヌル＆没入”を両取り。34インチ曲面モニターの完成形が登場
※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
34インチ曲面ウルトラワイドモニター「VX3418C-2K」の特徴
ViewSonicの34インチ曲面型ウルトラワイドゲーミングモニター「VX3418C-2K」は、没入感と応答性を重視するゲーマーに向けて設計されたモデルだ。価格は44,548円で、Amazonから購入できる。
本製品は1500Rの曲面ディスプレイを採用し、視野を包み込むような表示でゲームへの没入感を高める。解像度は3440×1440のUltra WQHD、アスペクト比は21:9に対応しており、横に広がる映像を高精細に表示可能。オープンワールド系やシミュレーションゲームなど、広い視界が求められるタイトルとも相性が良い。
高リフレッシュレートとFreeSync Premiumによる滑らかな表示
映像表示では、AMD FreeSync Premiumに対応している点も特徴の一つ。フレームレートのズレによるティアリングやカクつきを抑え、安定した描画を維持することで、スムーズなゲームプレイを支える。
さらに、リフレッシュレート180Hz、応答速度1msの高速性能により、動きの激しいシーンでも残像感を抑えたクリアな映像を実現。FPSやレーシングゲームといった、素早い操作と正確な視認性が求められるジャンルに適している。色の切り替えも滑らかで、ゴーストの少ない映像表示が特徴だ。
購入情報と保証内容
購入はAmazonから可能で、3年間の保証が付帯している。ウルトラワイドならではの表示領域と高リフレッシュレートを両立したモデルとして、幅広いゲームジャンルに対応するバランスの良い一台といえるだろう。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります