ViewSonic「VP2456A」、USB-C対応＆色精度重視の23.8型IPSモニター

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色精度を重視した高性能ディスプレイ

ビューソニックジャパンが展開する23.8型ワイド液晶ディスプレイ「VP2456A」は、プロフェッショナル用途に対応する高精度な表示性能と実用性を兼ね備えたモデルだ。価格は29,701円で、Amazonから購入できる。

本製品は、設計やデザインなど色再現性が重視される作業環境に適した仕様となっている。Pantone認証を取得し、sRGB100％の色域をカバー。色の正確性が求められるクリエイティブワークでも、信頼性の高い表示が可能だ。パネルには23.8インチのフルHD（1920×1080）IPSを採用し、広視野角と安定した画質を実現している。

USB-C対応で拡張性の高い接続環境

接続面では、USB-Cポートを搭載し、最大60Wの給電に対応。ノートPCとケーブル1本で接続でき、映像出力と電源供給を同時に行えるため、デスク周りをすっきりと整理できる。そのほか、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2、USB 3.2も備え、複数機器との接続にも柔軟に対応する。

作業効率と快適性を高める設計

スタンドは人間工学に基づいた設計で、チルト、スウィーベル、ピボット、高さ調整に対応。ユーザーの姿勢や作業環境に合わせて細かく調整でき、長時間の作業でも快適性を維持しやすい。

また、用途に応じた表示モードも利用可能だ。CAD/CAMモードは設計作業に、ポートレートモードは写真編集に適しており、用途ごとに最適な表示設定を選択できる。さらに、TÜV認証のブルーライトフィルターを備え、長時間使用時の目の負担軽減にも配慮されている。

VP2456Aは、色再現性、接続性、作業効率をバランスよく備えたディスプレイとして、クリエイティブ用途からビジネス用途まで幅広く対応する1台といえる。

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