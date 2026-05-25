最新の裏面照射型センサーに光学15倍ズームの超便利コンデジ「LUMIX TX3」実写レビュー





パナソニックが１型2010万画素撮像素子と光学15倍の高倍率ズームを搭載したコンパクトデジカメ「DC-TX3」を発売した。

2018年発売の「DC-TX2」の後継機（2022年に「DC-TX2D」という製品が発売されているが、こちらはあくまでマイナーチェンジモデル）ということで、実に8年振りのモデルチェンジとなる。

TX1の時代から、記者や編集者が、光学ズームと手ブレ補正を重宝して取材に使い倒した名機でもある。

非常に残念ながらEVFは廃止

撮像素子は最新の裏面照射型に





「TX2」と、新モデル「TX3」主な違いとしては、非常に残念ながらEVFは廃止になった。撮像素子は裏面照射型になり、充電端子がマイクロUSBからUCB Type-Cになった。

ボディー形状やサイズはほとんど同じ。ボディーのみの重量は298gから295ｇとわずかに軽量化しているが、EVFを省いたのにこれしか差がないのは、裏面照射撮像素子かUCB Type-C端子が意外と重いということか。

手にしてみるとポケットサイズとアピールするだけあってさすがにコンパクト。おかげで小さめのグリップでも楽々構えられる。

レンズ周りはコントロールリングになっていてISO感度や露出補正などの機能を割り当てられる。動作がシームレスだが個人的にはクリックがあってもよかったのではと感じてしまった。

背面の操作ボタン類は小さめで、配置も少し窮屈に感じるが、メニューボタンや十字キーはそれなりに出っ張りがあるので、慣れれば苦にならないだろう。

ただ液晶が固定式のまま。ローやハイなどのアングル撮影時はもちろん、日差し強い屋外で少し角度を動かし見やすくするといったこともできない。EVF廃止も含め視認性にはもう少し工夫が欲しかったところ。

バッテリーは前モデルと同じ「DMW-BLG10」で、公称撮影可能枚数は約360枚。実際ではRAW＋JPEGで189カット378枚撮影してメモリ一つ減っただけだった。メディアはSDでUHS-1のみの対応になる。

端子類はHDMIとUCB Type-Cのみとシンプル。USBは充電のみで給電やデータ転送はできない。とはいえ汎用性の高いUCB Type-Cに変更してくれたのは大歓迎だ。

24-360mm相当の光学15倍ズーム

「ステップズーム」と「ズームバック」搭載





搭載レンズのスペックに変わりはなく35mm換算24-360mm相当の光学15倍ズームだ。絞り値は開放F3.3-6.4で最小絞り値は全焦点粋でF8までとなる。電源を入れると自動でカバーが開きレンズが繰り出す動作は今となっては懐かしい。

ズームレバーによる動作は素早く滑らかだが、そのぶん焦点距離の微調整がやりにくく感じることもあった。そんなときは焦点距離は固定されるが、単焦点レンズ感覚でズーム移動ができる「ステップズーム」がオススメだ。

またボタンを押すと一時的にズームアウトする「ズームバック」という機能も搭載。望遠撮影時に被写体を見失った時など活躍してくれる高倍率ズームに適した機能だ。

画質は最近のカメラより画像補正が控えめで、全体的に柔らかい描写。人によってはシャープ感やコントラストが少し物足りなく感じるかもしれない。画像仕上げの「フォトスタイル」で調整するか、RAWでも記録ができるので、現像で自分好みに仕上げてみるのもいいだろう。

通常時の最短撮影距離は広角側50cm望遠側1mだが、「ＡＦマクロ」に設定すると広角側で最短3cmまで近寄ることができる。望遠側135mm相当以上では通常時と最短撮影距離は変わらない。

なお「ＡＦマクロ」のままでも通常どおり無限大撮影はできる。切り替えるのも面倒なので常に「ＡＦマクロ」のまま撮っていたが、AF速度など特に違いはないようだった。

ただ全般的に暗所や望遠撮影ではAFが迷うこともあり、被写体検出が非搭載なのも世代差を感じてしまう。動きのある被写体よりは風景や街中のスナップなど、のんびりと撮影するスタイルのほうが向いているだろう。

光学式手ブレ補正も搭載。体感では遠景だと広角側で1/4秒、望遠なら1/15秒程度のシャッタースピードならギリいけそうな感じだ。とはいえEVFが無いのでホールド性はどうしても甘くなってしまう。しっかり構えて撮影することを心掛けたい。

裏面照射型の高感度特性をチェック

懐かしの「4Kフォト」が楽しい





撮像素子が裏面照射型に変更になったということで高感度もチェックしてみた。最高感度は常用ISO12800、拡張でISO25600だ。画質劣化はISO3200程度から見られるが、ISO6400程度までは許容できそう。

ただノイズ処理がやや強めに感じた（しかもLUMIXシリーズは完全にオフにすることができない）。この場合も高画質を求めるのならRAWで撮影しノイズ処理は画像ソフトの現像でおこなうのも手だ。

現行のLUMIXシリーズではあまり採用されなくなった「4Kフォト」が搭載されているのも懐かしい。4Kサイズの画像（3504×2336ドットで約800万画素）で秒30コマの高速連写をおこない、シャッターを押す直前にさかのぼって記録する「プリ連写」や、撮影後にピント位置を移動することができる「フォーカスセレクト」が可能といった、今でも十分通用する機能だ。

最新の4Kで60Pや120Pで記録できるカメラなら、より高速連写が可能なはずなので、ぜひ復活を期待したい。

またコンパクトデジカメということでストロボが内蔵されているが、なんとメカシャッターはレンズシャッターを採用しているようで、シャッタースピード1/2000秒でも同調した。従来機も同じ仕様だったようだが、まったく気が付かなった。こうなると内蔵ストロボでなくホットシューを採用してもらい、外付けストロボが使えればと妄想してしまった。

絵作りやAFなどに少し古さを感じてしまうものの、コンパクトなサイズは魅力で、1型撮像素子も画像処理次第でまだまだポテンシャルに期待が持てる。

例えば搭載レンズを20-200mmなど広角側にシフトした兄弟機がラインナップされれば魅かれるカメラマニアも多い気がするがいかがでしょう。その際はEVFの復活もお願いします。