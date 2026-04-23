資さんうどん「399円の新商品2種類」 お手頃メニュー全店舗に登場

資さんうどんは4月23日、「399円の新商品2種類」と「冷たい麺の新商品48種類」を全店舗で販売開始します（価格は地域で異なる）。

これらの商品は一部店舗で先行販売されていましたが、好評を受けて全店展開となります。

“399円メニュー”新商品2種が全国展開！

399円メニューとして登場するのは、「資たま丼」と「かけおにセット（朝限定）」の2種類です。既存の「かけうどん」とあわせて“399円メニュー”として展開します。

なお、399円は、九州・山口・岡山エリア店舗の価格となり、広島・関西・関東エリア店舗では、税抜399円（税込438円）で提供します。

▲資たま丼 399円

※広島・関西・関東エリア店舗では438円

丼用の出汁に玉ねぎと天かすを加え、玉子でとじた一品です。

▲かけおにセット（かけうどん＋白おにぎり） 399円 ※朝限定

※広島・関西・関東エリア店舗では438円

かけうどんに白おにぎりが付くセットで、朝の時間帯限定で提供します。なお、朝定食を実施していない店舗では、「かけおにセット」は販売しません。

冷たい麺48品が新登場！

また同日からは、冷たい麺の新商品48種類も展開します。おろしや山いもを組み合わせたぶっかけメニューをラインアップします。

麺はうどんのほか、そば・細めんも＋50円～で選べます。さらに、麺つゆには「ごまつゆ」「ピリ辛ごまつゆ」の2種類も新たに加わります。

▲ぶっかけうどん 443円

▲ごぼ天おろしぶっかけうどん 713円

▲山いもぶっかけうどん 658円

▲山いも温玉ぶっかけうどん 757円

▲肉おろしぶっかけうどん 834円

▲海老天おろしぶっかけうどん 1009円

なお、価格や提供内容は地域や店舗によって異なり、一部店舗では取り扱いがない場合があります。

先行販売で話題の399円新商品2種が全国へ！

一部店舗で販売されていた399円の新商品2種類が、ついに全国展開というのはうれしいニュースです。

広島・関西・関東エリア店舗では、438円（税抜399円）となりますが、ワンコイン以下で食べられるのでお得感がありますね。気になっている人は、店舗に足を運んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。