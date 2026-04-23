資さんうどん「399円の新商品2種類」 お手頃メニュー全店舗に登場

資さんうどんは4月23日、「399円の新商品2種類」と「冷たい麺の新商品48種類」を全店舗で販売開始します（価格は地域で異なる）。
これらの商品は一部店舗で先行販売されていましたが、好評を受けて全店展開となります。
“399円メニュー”新商品2種が全国展開！
399円メニューとして登場するのは、「資たま丼」と「かけおにセット（朝限定）」の2種類です。既存の「かけうどん」とあわせて“399円メニュー”として展開します。
なお、399円は、九州・山口・岡山エリア店舗の価格となり、広島・関西・関東エリア店舗では、税抜399円（税込438円）で提供します。
▲資たま丼 399円
※広島・関西・関東エリア店舗では438円
丼用の出汁に玉ねぎと天かすを加え、玉子でとじた一品です。
▲かけおにセット（かけうどん＋白おにぎり） 399円 ※朝限定
※広島・関西・関東エリア店舗では438円
かけうどんに白おにぎりが付くセットで、朝の時間帯限定で提供します。なお、朝定食を実施していない店舗では、「かけおにセット」は販売しません。
冷たい麺48品が新登場！
また同日からは、冷たい麺の新商品48種類も展開します。おろしや山いもを組み合わせたぶっかけメニューをラインアップします。
麺はうどんのほか、そば・細めんも＋50円～で選べます。さらに、麺つゆには「ごまつゆ」「ピリ辛ごまつゆ」の2種類も新たに加わります。
▲ぶっかけうどん 443円
▲ごぼ天おろしぶっかけうどん 713円
▲山いもぶっかけうどん 658円
▲山いも温玉ぶっかけうどん 757円
▲肉おろしぶっかけうどん 834円
▲海老天おろしぶっかけうどん 1009円
なお、価格や提供内容は地域や店舗によって異なり、一部店舗では取り扱いがない場合があります。
先行販売で話題の399円新商品2種が全国へ！
一部店舗で販売されていた399円の新商品2種類が、ついに全国展開というのはうれしいニュースです。
広島・関西・関東エリア店舗では、438円（税抜399円）となりますが、ワンコイン以下で食べられるのでお得感がありますね。気になっている人は、店舗に足を運んでみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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