神コラボ「ぽこ あ ポケモン」×ファミマ本日から　全4品かわいくて全部味わいたい

ファミリーマートは「ぽこ あ ポケモン」キャンペーンを4月28日から開催します。

ピカチュウとメタモンをデザインしたフラッペをはじめとするオリジナル商品4種を発売するほか、対象商品の購入した人を対象にキーホルダーをプレゼントするキャンペーンも実施します。

ファミリーマート×「ぽこ あ ポケモン」

目玉はフラッペ

今回はNintendo Switch 2 ソフト新作「ぽこ あ ポケモン」が大ヒットの中でのコラボ。注目ですよ！



さっそく実食していきます！ ファミリーマートよりサンプルを提供してもらったので全種を試してみます。

まずはラボの目玉である「ポケモンフラッペ」が2種類です。今回は自宅でフラッペを作りました。

自宅でのフラッペの作り方はファミリーマート公式HPで確認することができますよ。揉んで牛乳を入れて混ぜるだけなので自宅でも簡単にできました！

■ストロベリーフラッペ（360円）

メタモンとピカチュウがパッケージにデザインされています。 パッケージがかわいすぎる……！

いちご果肉とゼリーが入っており、甘酸っぱいいちごの酸味と食感が楽しい一杯です。



いちごが濃い！いちご好きにはたまらない味わいです。

かき氷部分、果肉ソース、ゼリーと、ミルクが絶妙にマッチしていました。



甘いけれど、甘ったるくないので飽きずに最後までいただくことができました。

■ラムネソーダフラッペ（360円）

メタモン（ラプラスへんしん）と、ピカチュウ（うすいろ）がパッケージにデザインされています。 パッケージの見た目も涼しげですよね！

粒ラムネを入れ、大きい粒のかき氷を増やすことで氷の存在感を出しています。最後までガリガリとした食感と爽快感が続く、満足感のある一杯です。

口の中でブドウ味のラムネが弾け、変化する味わいを楽しめました。

メタモンのわらび餅、ピカチュウのロールケーキも

続いてはお菓子・スイーツです。

■メタモンのわらび餅（ぶどうソース＆ミルクホイップ）（150円）

メタモンをイメージしたぶどう風味のやわらかいわらび餅。 商品は本当にメタモン色をしています。



ぶどう味のソースとミルクホイップが包まれています。柔らかくてもっちもち。とろける食感に癒されました……。



本物のメタモンって、このくらい柔らかいのかな？

■ピカチュウのロールケーキ（チョコバナナ）（178円）

ピカチュウ（うすいろ）とピカチュウをパッケージにデザインしたロールケーキです。



チョコチップ入りのバナナクリームを、ピカチュウをイメージした黄色と茶色のスポンジ生地で巻き上げています。



プチプチとしたチョコチップと、なめらかなバナナクリーム、そしてふわふわのスポンジの食感の違いが楽しい一品でした。



食べ応えもあり、おやつにもってこいです！

キーホルダーがもらえるキャンペーンも

さらに期間中、対象商品を2品ご購入ごとに、ポケモンたちがデザインされたオリジナルのアクリルパズルキーホルダーがもらえます。



ピース同士を連結できる仕様で、キーホルダーとしてはもちろん、組み立てて立体的に飾ることもできます。



集めれば、自分だけの組み合わせを楽しむことができますよ！



・第1弾（店舗での提供期間：4月28日10時〜

メタモン、ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの全5種がデザインされたアクリルパズルキーホルダー。



・第2弾（店舗での提供期間：5月5日10時〜）

メタモン&フワンテ、ピカチュウ（うすいろ）、カビゴン（こけむし）、ルカリオ、モジャンボ（はかせ）の全5種がデザインされたアクリルパズルキーホルダー。

コラボは全4種、コンプできそう！

今回、コラボ商品は4種類とやや少なめですが、コンプリートのしやすさが嬉しいですね。

特にフラッペはSNS映えもしそうなビジュアルで、とってもかわいかったです！

ゴールデンウィークや初夏のお出かけのお供にもぴったり。おまけでもらえるキーホルダーもつい集めたくなること間違いなしのかわいさでした♪

ポケモンファンの方はもちろん、ファミリーマートをよく利用するという方にもポケモンの世界観を楽しんでもらいたいです。



とってもかわいくて癒される、素敵なコラボでした！

（※文中の価格はすべて税込）

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