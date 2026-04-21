550円引きは大きい！ 肉食べ放題がGW限定でオトクに、「黒毛和牛コース」が対象

和食さとは4月23日～5月6日の期間、「ゴールデンウイーク限定キャンペーン」を全国の店舗で実施し、対象の食べ放題コースを550円引きで提供します。

黒毛和牛の食べ放題が550円お安く！

和食レストラン「和食さと」では、しゃぶしゃぶ、すき焼き、焼肉の食べ放題コースを提供しています。今回、ゴールウィークの時期にあわせて、黒毛和牛食べ放題コースが特別価格で提供。食べ放題の利用時間は120分制です。

対象コース：

・さとしゃぶ・さとすき 黒毛和牛コース

6039円→5489円

・さとしゃぶ・さとすき 天然まぐろ＆黒毛和牛コース

7359円→6809円

・さと式焼肉 黒毛和牛コース

6369円→5819円

・さと式焼肉 天然まぐろ＆黒毛和牛コース

7689円→7139円



※大人およびシニアは1人あたり550円引きで提供します。小学生は275円引きとなります。

GW、家族でしっかり楽しめる！

和牛食べ放題の割引は、4月9日から期間限定で提供されている「天然まぐろ＆黒毛和牛コース」も対象です。（関連記事：肉×寿司食べ放題！天然まぐろも、120分制 これは事件）



また、同時に店内で飲食する小学生以下の子どもを対象に、1人につき1個のソフトクリームを無料で提供します。店内のソフトクリームコーナーで1回限りの盛り放題が可能で、ソースやトッピングが楽しめます。

子ども向けのソフトクリーム無料企画は自分で盛れる楽しさがあり、大人は食べ放題がしっかり割引になるので、家族みんなで満足できる内容ですね。

GWのお出かけついでに立ち寄ってみては？

※価格は税込み表記です。