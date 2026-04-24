サーロインきた、霜降り肉を豪快に！プレミアムな肉メニュー、スタート

「ステーキハウス ブロンコビリー」は、「炭焼き極選プレミアムサーロインステーキ」を本日4月24日から期間限定で販売します。

「極選プレミアムサーロインステーキ」登場

GWに向けて、プレミアムなステーキメニューがブロンコビリーに登場します。





選び抜いた「極選プレミアムサーロインステーキ」が期間限定で







▲「炭焼き極選プレミアムサーロインステーキ」

150g：2893円／200g：3663円／300g：5313円／400g：6633円



「極選プレミアムサーロインステーキ」は、200日以上穀物肥育された牛肉を使用した、赤身の濃厚な旨みと脂身のおいしさが際立つ一品といいます。



“肉のプロフェッショナル”が気候・環境・飼料・肥育状況まで見極めて、採用した、ほどよい霜降りにきめ細かい肉質が特徴の牛肉を、炭焼きでこんがりジューシーに焼いて仕上げます。

▲「ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ&炭焼き極選プレミアムサーロインステーキ」

（ハンバーグ150g＋ステーキ150g）

3608円



また、ブロンコビリーの名物であるがんこハンバーグとの相盛りプレートも登場します。

今年も「とろあじフライ」が登場

さらに、2025年に約7万食を販売した、人気の「肉厚とろあじフライ」（462円）が同日から販売されます。

あじの水揚量日本一を誇る長崎県産のふっくら肉厚で脂がのったあじフライを、注文が入ってから一つ一つ丁寧に揚げており、出来立てで熱々＆サクサクジューシーさが楽しめるとしています。

ランチ・ディナーのすべてのメニューにトッピングすることができます。

GWはちょっと贅沢に！

ちょっとリッチなステーキがブロンコビリーに登場します。GWならではの贅沢、ぜひ家族や友人と楽しんでみてはいかがでしょうか？

（※文中の価格はすべて税込）