うまそー！「生ラムジンギ」がひとり焼肉で楽しめる！新鮮やわらか

焼肉ライクは「生ラムジンギスカン」を4月29日より順次販売開始します。

春だけの「生ラムジンギスカン」

2021年の初登場以来「クセがなく柔らかい」と毎年多くの反響があるという「生ラムジンギスカン」。

今年もオーストラリアの豊かな大地で育った旬の仔羊「スプリングラム」を厳選しています。"生ラム肉"ならではの旨味を存分に楽しめる一品が提供されます。

スプリングラムとは

オーストラリアでは9月〜11月が春にあたり、この時期に生まれた仔羊は“スプリングラム”と呼ばれます。一般的なラム肉と比べてやわらかく、クセの少ない澄んだ味わいが特長とされています。

【販売商品】

▲生ラム小皿盛り 680円

▲生ラムジンギスカンセット （トリュフバター付） 1860円

▲（左）生ラム＆ライクカルビ＆ハラミセット（トリュフバター付） 1980円

▲（右）生ラム＆ライクカルビ＆ジューシーハラミセット （トリュフバター付） 1980円

おひとりで気軽に「生ラムジンギスカン」！

焼肉ライクは、ひとり用カウンター席や無煙ロースターで匂いが気にならないなど、快適に焼肉を楽しめる環境が整ったお店です。

今だからこそ味わいたい、春だけの「生ラムジンギスカン」を、気軽に楽しんでみてはいかがでしょうか？

（※文中の価格はすべて税込）