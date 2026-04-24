うまそー！「生ラムジンギ」がひとり焼肉で楽しめる！新鮮やわらか

焼肉ライクは「生ラムジンギスカン」を4月29日より順次販売開始します。
春だけの「生ラムジンギスカン」
2021年の初登場以来「クセがなく柔らかい」と毎年多くの反響があるという「生ラムジンギスカン」。
今年もオーストラリアの豊かな大地で育った旬の仔羊「スプリングラム」を厳選しています。"生ラム肉"ならではの旨味を存分に楽しめる一品が提供されます。
スプリングラムとは
オーストラリアでは9月〜11月が春にあたり、この時期に生まれた仔羊は“スプリングラム”と呼ばれます。一般的なラム肉と比べてやわらかく、クセの少ない澄んだ味わいが特長とされています。
【販売商品】
▲生ラム小皿盛り 680円
▲生ラムジンギスカンセット （トリュフバター付） 1860円
▲（左）生ラム＆ライクカルビ＆ハラミセット（トリュフバター付） 1980円
▲（右）生ラム＆ライクカルビ＆ジューシーハラミセット （トリュフバター付） 1980円
おひとりで気軽に「生ラムジンギスカン」！
焼肉ライクは、ひとり用カウンター席や無煙ロースターで匂いが気にならないなど、快適に焼肉を楽しめる環境が整ったお店です。
今だからこそ味わいたい、春だけの「生ラムジンギスカン」を、気軽に楽しんでみてはいかがでしょうか？
（※文中の価格はすべて税込）
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