大とろ110円～！天然赤えびもお値打ち！ スシロー「GWお得ネタ」4月22日開始！

スシローは4月22日から、ゴールデンウィークに向けた企画「GWお得ネタ」を全国の店舗で開始します。
大とろも天然赤えびも110円～！
▲大とろ 110円～
販売期間：4月22日～29日
本企画の目玉として、とろける脂を味わえるという「大とろ」と、ぷりっとした食感と甘みが特徴という「天然赤えび2貫」を110円から提供します。
▲天然赤えび2貫 110円～
販売期間：4月22日～29日
GW向けの贅沢ネタを多数展開！
また、大分のブランドだこを使用した「大分産 くにさき姫だこ」や和牛を使用した「和牛さしとろポン酢ジュレ」など贅沢な一皿も販売します。
▲大分産 くにさき姫だこ 260円～
販売期間：4月22日～5月10日
▲漬けムラサキいか耳 120円～
販売期間：4月22日～5月10日
▲マーラー風まぐろ揚げネギ添え 180円～
販売期間：通常販売
▲和牛さしとろポン酢ジュレ 260円～
販売期間：4月22日～5月31日
ハンバーグ、サラダ軍艦など
創作すしメニューも豊富！
さらに、幅広い世代に向けて3種類の定番のサラダ軍艦（かに風サラダ、コーン、ツナサラダ）を一皿で味わえる「サラダ3貫盛り」や、ハンバーグを使用した新作の創作すしも用意されます。
▲グリルチキンチーズマヨ炙り 200円～
販売期間：4月22日～
▲とろ～りチーズの炙りハンバーグ 200円～
販売期間：4月22日～5月10日
▲ジャンボかにカマ天にぎり 140円～
販売期間：4月22日～5月31日
▲サラダ3貫盛り 120円～
かに風サラダ、コーン、ツナサラダ
販売期間：4月22日～5月10日
▲ほたてフライ包み 自家製タルタルのせ 140円～
販売期間：4月22日～5月10日
▲貝づくし5貫盛り 680円～
タイラギ貝 焦がし醤油（直火炙り）、煮はまぐり 甘だれ、大赤貝、煮あわび、漬けいたや貝包み 卵黄醤油がけ
販売期間：4月22日～5月10日
大とろ110円～の高コスパ企画がスタート！
大とろや赤えびといった定番の人気ネタを110円～で試せる、GW期間ならではの企画がスタートします。
その他にも、ハンバーグやサラダ軍艦といった、幅広い世代が楽しめそうなネタが多数そろい、家族や友人とシェアしながら楽しめそう！ この機会にお店に足を運んでみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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