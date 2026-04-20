ランチブッフェ880円→500円、「肉の日」企画5日間限定で！ サラダ、デザートが食べ放題

焼肉チェーン「かみむら牧場」は4月20日から24日の期間中、「肉の日」企画と「ワンコインビュッフェ」を実施します。
かみむら牧場の肉の日がお得！
毎月恒例の「肉の日」企画が、今月も5日間限定で開催されます。
期間中は、平日11時〜16時に提供している焼肉ランチの人気メニュー2種がお得な価格で提供されます。「人気の中落ちカルビランチ」「特製辛ニンニクだれ 中落ちカルビランチ」が、通常価格1408円のところ1241円になります。
さらに、この2種類のランチに限り、ご飯のお替りが何杯でも無料となります。
また同期間中、ランチタイム限定で利用できる「KAMIMURAランチビュッフェ」も特別価格で提供。通常880円のところ、500円で利用できます。定食注文者向けのオプションで、サラダバー・アイスバー・ドリンクバーが楽しめるフルセットです。
■内容
①「人気の中落ちカルビランチ」「特製辛ニンニクだれ 中落ちカルビランチ」
通常1408円→1241円
※1.5倍盛は通常価格／対象ランチ以外は通常価格／ららぽーと福岡店は価格が異なる
※上記2メニューはご飯お替り無料
②KAMIMURAランチビュッフェ（フルセット）
通常880円→500円
小学生以下：通常440円→250円／幼児以下無料
※定食注文者限定／内容は仕入れ状況により変更あり／利用は11時〜16時
■期間
4月20日～24日
■対象店舗（全11店舗）
京急蒲田第一京浜側道店／守口南寺方店／府中店／城北黒川店／八千代成田街道店／八尾外環店／横浜鶴見駒岡店／上尾店／ららぽーと福岡店／福重拾六町店／船橋宮本店
ランチがお得に！
「かみむら牧場」は和牛の食べ放題が手ごろな価格で楽しめる焼肉店で、ランチタイムには焼肉の定食を提供し、ファミリー層を中心に人気を集めています。
今回の企画はランチの時間帯がかなりお得になります。
「幸せの5日間」は家族や友人と一緒に、もちろんおひとりでも「ランチセット」と「ワンコインランチビュッフェ」を楽しんでみてはいかがでしょうか。
（※文中の価格はすべて税込）
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