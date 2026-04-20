ASRock PRO電源が進化、フルモジュラー化で登場｜1000W/850W/750Wラインアップ

ASRockは4月17日、PROシリーズ電源ユニットにフルモジュラーモデルを追加することを発表した。ラインアップには1000W、850W、750Wのモデルが含まれており、公式ウェブサイトで詳細が確認できる。

PROシリーズは、電力変換効率90%以上を誇る80 PLUS GoldおよびCybenetics Goldの認証を取得している。さらに、日本製の高品質なプレミアムメインコンデンサを採用し、耐熱性と長期安定性が強化されている。また、ATX 3.1およびPCIe 5.1の規格に準拠しており、次世代のグラフィックスカードとも高い互換性を実現している。

組み立ての簡素化も図られており、デュアルカラーコネクタにより正しい接続を簡単に確認することができる。また、フルモジュラー設計と柔軟なブラックフラットケーブルによって、すっきりとした組み立てが可能で、ケーブル管理も容易だという。ASRockは、製品のコストパフォーマンスを追求しつつ、長期10年保証を提供している。

さらに、ASRockの製品は環境に配慮した設計コンセプトに基づいており、これらの電源ユニットは最新の回路設計により高精度な電圧変換が可能だ。