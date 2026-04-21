OWC、Thunderbolt 5対応SSDエンクロージャー発表　最大6622MB/s

Other World Computing, Inc.（OWC）は、NAB 2026（ブース #N2373）で新製品「OWC Express 4M2 Ultra」を正式に発表した。これは、世界初をうたうThunderbolt 5対応4スロットNVMe M.2 SSDエンクロージャーで、価格はOWCTB5ULT4M2モデルが$399.99、OWCTB5ULT4M2Sモデルが$549.99という。発売は2026年第3四半期に予定されている。
OWC Express 4M2 Ultraは、ユーザーが選択したNVMe M.2ドライブを装着することで、最大6622MB/sの転送速度を実現するプロフェッショナル向けデバイスだ。コンパクトながら高性能を誇り、最大32TBのストレージをデスク上の最小限のスペースで提供する。RAID 0, 1, 4, 5, 10およびJBODに対応し、多様なワークフローに最適な構成を可能とする。
アルミニウム製の堅牢な筐体と、自動制御のファンによる優れた熱管理機能を搭載し、常に静かで安定した動作を提供する。これにより、クリエイティブ作業中も快適な環境を保てるとしている。また、Thunderbolt 5をはじめ、Thunderbolt 4, 3（Macのみ）およびUSB4にも対応しているため、最新の接続技術を活かしたシステム構築が可能だ。
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