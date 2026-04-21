このページの本文へ

OWC、Thunderbolt 5対応SSDエンクロージャー発表　最大6622MB/s

2026年04月21日 10時15分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
 

　Other World Computing, Inc.（OWC）は、NAB 2026（ブース #N2373）で新製品「OWC Express 4M2 Ultra」を正式に発表した。これは、世界初をうたうThunderbolt 5対応4スロットNVMe M.2 SSDエンクロージャーで、価格はOWCTB5ULT4M2モデルが$399.99、OWCTB5ULT4M2Sモデルが$549.99という。発売は2026年第3四半期に予定されている。

　OWC Express 4M2 Ultraは、ユーザーが選択したNVMe M.2ドライブを装着することで、最大6622MB/sの転送速度を実現するプロフェッショナル向けデバイスだ。コンパクトながら高性能を誇り、最大32TBのストレージをデスク上の最小限のスペースで提供する。RAID 0, 1, 4, 5, 10およびJBODに対応し、多様なワークフローに最適な構成を可能とする。

　アルミニウム製の堅牢な筐体と、自動制御のファンによる優れた熱管理機能を搭載し、常に静かで安定した動作を提供する。これにより、クリエイティブ作業中も快適な環境を保てるとしている。また、Thunderbolt 5をはじめ、Thunderbolt 4, 3（Macのみ）およびUSB4にも対応しているため、最新の接続技術を活かしたシステム構築が可能だ。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所
ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

デジタル用語辞典