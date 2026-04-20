“圧倒的性能”でモンハン新作を遊ぶ｜Ryzen 7×RX 9070 XT搭載PCが登場

インバースネットは、最新のBTOパソコン「FRONTIER」シリーズから、『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』の動作確認済みゲーミングPCを販売開始した。これにより、ユーザーは高性能なPCで壮大な物語の世界を快適に楽しむことができる。
新たに発売されたFRONTIER PCは、AMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとAMD Radeon RX 9070 XTグラフィックスカードを搭載し、圧倒的な性能を誇る。この組み合わせは、ゲーミングPCとして極めて高いパフォーマンスを実現し、ユーザーはゲームの細部に至るまで美しいグラフィックを堪能できるという。また、FREXARブランドによるフルタワーケースを採用し、冷却性能や拡張性も抜群だ。
購入方法は、FRONTIERダイレクトストアの公式サイトから可能で、標準で3年の保証が付いている。さらに、発売を記念して、先着50名に『モンスターハンターストーリーズ3』のSteamコードがプレゼントされるキャンペーンも実施中だ。
『モンスターハンターストーリーズ3』は、カプコンが開発したRPGの最新作である。プレイヤーはモンスターと絆を結び、ライダーとして冒険を進めることができる世界観が魅力の一つだ。PCは動作確認済みなので、スムーズなゲームプレイが保証されている。
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