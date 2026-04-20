VRM強化＆USB4×2搭載、GIGABYTEの新マザーボードが“見た目も強い”

ニューエックスは、GIGABYTE社の最新モデルである「GIGABYTE X870E AERO X3D DARK WOOD」を4月24日に発売する。この新製品は、AMD X870Eチップセットが搭載されており、木目調の上位モデルとして評判を呼んでいる。価格は66,800円（税抜）で提供され、日本国内正規代理店3年保証とご購入後6ヵ月間のCPUソケットピン折れ無償修理保証が付く。

GIGABYTE X870E AERO X3D DARK WOODは、16+2+2フェーズのデジタル電源設計に加え、大型のVRM用ヒートシンクとM.2サーマルガードLを備え、優れた熱管理を可能にしている。さらに、EZ-Latch PlusによるPCIe x16スロットの簡単リリース機能や、DDr5 EXPO & XMPの対応など、ユーザビリティを考慮した仕様が満載だ。

本マザーボードは、リアにUSB4 Type-Cが2連装備され、そのスピードは40Gb/sに達し、従来のUSB 3.2 Gen.2×2 Type-Cと合わせて、接続の幅を広げる。PCIeスロットは2連のPCIe 5.0とPCIe 4.0のM.2スロットを持ち、M.2 EZ-Match機能により、磁石を用いた位置合わせが可能でネジ不要の設計が特徴だ。さらに、5GbEの有線LAN、Wi-Fi 7 802.11beの無線LANを搭載し、BT 5.4と合わせて最新のネットワーク環境を提供する。

本製品は、そのデザイン面でも注目を集める。上品な木目調が特徴のダーク木目の外観は、スタイリッシュでありながら、インテリアにも馴染む。特に、豪華な外観と高性能が求められるゲーミングデスクトップやクリエイターステーションに最適な選択だ。