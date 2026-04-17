配線・収納・ライティングを全部解決　次世代モニタースタンド登場

不二貿易が、新たにLED付きモニタースタンド「ステルス」を4月15日より発売開始した。同製品は、これまでのゲーミングチェアやデスクシリーズの成功を受け、「デスク上の最適化」を実現するために開発されたものだという。

「ステルス」は、モニターの位置を最適化しつつ、収納・拡張・ライティング機能を一体化した製品だ。サイズは幅55cm、高さ8cm、奥行20cmとなっており、デスクスペースの効率的な利用を実現する。スタンドの幅は最大約50cmで、フルサイズキーボードの収納にも対応している。脚部は折りたたんで調整可能で、最小幅約41cmまで縮められる。

引き出し部分は幅15.5cm、奥行12.5cmで、文具や小物の収納が可能。また、格納式のスマートフォンスタンドを備えており、通知の確認や配信のチェックをスムーズに行える。USBポートも充実しており、USB Type-A×2、Type-C×2の接続が可能だ。

驚くべきは、全10パターンのLEDライト搭載で、デスク周りの演出も自在に。RGBの光によってゲームや気分に応じたカスタマイズが可能で、没入感のあるプレイ環境をサポートする。