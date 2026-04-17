でかすぎ。100％ビーフ2枚「ビッグマウス」で食べる新作バーガー

バーガーキングは4月17日より、「ビッグマウス」シリーズの新作として「スモークハウス」2商品を期間限定で販売します。あわせてチキンバーガーやナゲットの新商品も展開します。

“スモーク全振り”の新バーガー投入！

今回の新作は、刻みベーコンを使用したコク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」を軸に、直火焼きの100％ビーフパティと組み合わせたメニューです。

▲ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス 単品1490円、セット1790円

直火焼きの100％ビーフパティを2枚使用し、ベーコン4枚とチェダーチーズ2枚、ピクルスを重ねたバーガーです。

クリーミーなマヨソースと、刻みベーコンや炒めたオニオンの旨みを組み合わせた特製スモークベーコンソースで仕上げています。

▲オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス 単品1490円、セット1790円

直火焼きの100％ビーフパティ2枚に、オニオンリングとチェダーチーズ2枚、ピクルスを組み合わせています。

さらに、クリーミーなマヨソースに、特製スモークベーコンソースを合わせたボリューム満点のバーガーです。

スモーキーすぎる新作チキンバーガーも登場！

4月17日より、「スモーキーフライドチキン」を使用した「スモークハウス スモーキーフライドチキン」を期間限定で発売します。

▲スモークハウス スモーキーフライドチキン 単品640円、セット940円

鶏むね一枚肉を使用し、ヒッコリーのスモーキーな香りと7種のスパイスを使用した「スモーキーフライドチキン」にピクルスを重ね、さらに特製スモークベーコンソースを合わせたチキンバーガーです。

本格的な辛さの「ハバネロチキンナゲット」が新発売！

▲ハバネロチキンナゲット 5ピース320円、8ピース470円、16ピース790円

鶏むね肉に、ハバネロ、ガーリック、レッドチリ、パプリカ、ホワイトペッパー、ブラックペッパー、オニオンの7種類のスパイスを使用したナゲットです。

16ピースは940円相当のところ、150円引きの790円で提供します。ソースはBBQソースまたはマスタードソースから選べます。

大きな口で食べたい重量級「ビッグマウス」

バーガーキングで人気の「ビッグマウス」シリーズは、パティを2枚など重ねてボリューム満点な内容が特徴で、名前の通りビッグマウス（大きな口）でかぶりつきたいシリーズです。



新作バーガーもパティ2枚とぎゅっと具材が詰まっているのが魅力。「でかっ」と驚くボリューム感ですね。



「スモークハウス」シリーズは、スモークベーコンソースを軸に全体にコクのある味わいが楽しめそうです。

「スモーキーフライドチキン」の新作や「ハバネロチキンナゲット」まで揃っているので、ついあれもこれも頼みたくなるラインアップです。がっつり食べたい日に訪れてみては？

※価格は税込み表記です。