国産牛しゃぶ食べ放題きた！数量限定、平日ランチは時間無制限【しゃぶ葉】

しゃぶしゃぶ食べ放題の「しゃぶ葉」は、「北海道産牛肩ロース食べ放題」を4月24日より数量限定で販売します（一部店舗を除く）。

ちょっと贅沢な「北海道産牛肩ロース」が食べ放題

「北海道産牛肩ロース食べ放題」では、対象の2コースで北海道の自然で育てられた「北海道産牛肩ロース」（国産交雑種）を食べ放題で楽しめます。

北海道産牛肩ロースは、程よいサシと肉の旨みが特徴とされています。本コースでは本格すき焼きだしや玉子（＋55円）と組み合わせた食べ方も提案されています。



そのほか、牛みすじ、六国豚なども含むと、牛豚鶏が食べ放題の対象です。ディナータイム限定で握り寿司も食べ放題で利用できます。「ラムしゃぶ＆北海道産牛肩ロース食べ放題」コースでは、ラム肉も食べ放題です。

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■数量限定 北海道産牛肩ロース食べ放題 概要

対象期間：4月24日～ なくなり次第終了

対象メニュー：

・北海道産牛肩ロース 食べ放題コース

平日ランチ 3739円／平日ディナー 4399円

・ラムしゃぶ＆北海道産牛肩ロース 食べ放題コース

平日ランチ3959円／平日ディナー4619円

※小学生 1099円、60歳以上 大人価格から550円引き、幼児料金 無料

※土日祝は上記価格に220円を加算（一部都心価格店舗では330円加算）

※マロニエゲート銀座2店、心斎橋パルコ店、ドン・キホーテ浅草店では実施しません。

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また、「ラムしゃぶ＆北海道産牛肩ロース 食べ放題コース」では、「北海道味噌だし」や北海道産帆立、北海道産モッツァレラチーズが無料で注文できます。

▲北海道味噌だし

※「ラムしゃぶ＆北海道産牛肩ロース 食べ放題コース」限定

▲北海道産帆立

※「ラムしゃぶ＆北海道産牛肩ロース 食べ放題コース」限定

▲北海道産モッツァレラチーズ

※「ラムしゃぶ＆北海道産牛肩ロース 食べ放題コース」限定

GWに食べに行きたい！

平日ランチなら時間無制限

また、同日からは、「北海道フェア」として、全食べ放題コースで自由に利用できる野菜コーナーにも北海道ならではのじゃがいもやコーンなどの食材が登場します。

▲北海道産じゃがいも

▲北海道産コーン

GWのタイミングで、いつもより少し贅沢なしゃぶしゃぶを体験しに足を運んでみてはいかがでしょうか。なお、しゃぶ葉では基本的に、平日ランチ（オープン～16時）の時間帯では、食べ放題の時間制限なく利用できますよ。

※価格は税込み表記です。