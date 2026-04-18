「痛風鍋」120分食べ放題開催中！牡蠣×白子×あん肝を好きなだけ、1日30名限定

日本酒居酒屋「日本酒原価酒蔵」は4月17日～5月31日の期間、「痛風鍋120分食べ放題」を9店舗で延長開催中です。

背徳グルメの頂点「痛風鍋」が食べ放題で復活！

同企画は冬季限定で実施していた食べ放題メニューで、牡蠣、白子、あん肝を使用した鍋を120分制で提供します。各店1日30人限定での実施となります。

白子は鱈白子または鮭白子を使用し、新鮮な野菜とともに提供するとしています。

料金は3980円で、飲み放題や日本酒を注文する場合は別途料金が必要です。日本酒は50種以上を取り扱い、料理に合わせた提案も行うといいます。

利用にはアプリで配布されるクーポンの提示が必要で、当日のダウンロードでも対象となります。

■痛風鍋120分食べ放題 概要

期間：4月17日〜5月31日

内容：牡蠣、白子、あん肝が無限に食べられる「痛風鍋」120分食べ放題

料金：痛風鍋120分食べ放題 3980円

通常飲み放題付き 6480円

プレミアム飲み放題付き 7030円

対象店舗：新宿総本店、新宿東口店、神保町店、新橋2号店、上野御徒町店、錦糸町店、大宮店、大阪梅田本店、谷町四丁目店

予約方法：ネット予約

※ネット予約のコース選択時に【痛風鍋120分食べ放題】を選択

※アプリに配布される「痛風鍋食べ放題のクーポン」を来店時に提示する必要あり

ネット予約をお忘れなく！

牡蠣、白子、あん肝という濃厚な食材が一度に楽しめる、背徳感満点の「痛風鍋」食べ放題コースが期間限定で実施されます。

たまには理性を外して、思い切り堪能しに行ってみるのもありではないでしょうか。こちらの注文はネット予約が必須なので、お忘れなく！

※価格は税込み表記です。