「痛風鍋」120分食べ放題開催中！牡蠣×白子×あん肝を好きなだけ、1日30名限定

日本酒居酒屋「日本酒原価酒蔵」は4月17日～5月31日の期間、「痛風鍋120分食べ放題」を9店舗で延長開催中です。
背徳グルメの頂点「痛風鍋」が食べ放題で復活！
同企画は冬季限定で実施していた食べ放題メニューで、牡蠣、白子、あん肝を使用した鍋を120分制で提供します。各店1日30人限定での実施となります。
白子は鱈白子または鮭白子を使用し、新鮮な野菜とともに提供するとしています。
料金は3980円で、飲み放題や日本酒を注文する場合は別途料金が必要です。日本酒は50種以上を取り扱い、料理に合わせた提案も行うといいます。
利用にはアプリで配布されるクーポンの提示が必要で、当日のダウンロードでも対象となります。
■痛風鍋120分食べ放題 概要
期間：4月17日〜5月31日
内容：牡蠣、白子、あん肝が無限に食べられる「痛風鍋」120分食べ放題
料金：痛風鍋120分食べ放題 3980円
通常飲み放題付き 6480円
プレミアム飲み放題付き 7030円
対象店舗：新宿総本店、新宿東口店、神保町店、新橋2号店、上野御徒町店、錦糸町店、大宮店、大阪梅田本店、谷町四丁目店
予約方法：ネット予約
※ネット予約のコース選択時に【痛風鍋120分食べ放題】を選択
※アプリに配布される「痛風鍋食べ放題のクーポン」を来店時に提示する必要あり
ネット予約をお忘れなく！
牡蠣、白子、あん肝という濃厚な食材が一度に楽しめる、背徳感満点の「痛風鍋」食べ放題コースが期間限定で実施されます。
たまには理性を外して、思い切り堪能しに行ってみるのもありではないでしょうか。こちらの注文はネット予約が必須なので、お忘れなく！
※価格は税込み表記です。
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