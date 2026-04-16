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CORSAIR新ケースは最大360mm水冷対応　InfiniRailでファン配置が自由自在

2026年04月16日 11時15分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　アスクは、4月23日にCORSAIR社製のミドルタワー型PCケース「FRAME 4000D WOOD RS」シリーズおよび「FRAME 4000X RS」シリーズを発売する。これらの製品は、価格が21,980円前後から22,980円前後となっている。

　FRAME 4000D WOOD RSシリーズは、木製フロントパネルが特徴で、FSC認証木材を用いたオークまたはウォルナットのスラットで構成されており、温かみと高い通気性を兼ね備えている。一方のFRAME 4000X RSシリーズは、エアフロー性に優れたRGBフロントパネルを装備し、見た目にも魅力的な光の演出を楽しめる。

　両シリーズともにCORSAIRの「InfiniRailシステム」を搭載し、ファンの柔軟なレイアウトが可能で、最大360mmサイズの水冷ラジエーターを取り付けられる設計だ。また、背面コネクタ設計により、システムの組み立てがスマートに行え、中身を美しく展示するフルレングスの強化ガラスサイドパネルを備えている。

　標準装備としてデイジーチェーン接続可能な「RS120」シリーズのPWMファンを4基搭載しており、冷却性能にも自信を持つ。また、重いグラフィックスカードをしっかり支えるGPUアンチサグ安定化アームも付属しているため、多くの構成に柔軟に対応可能だ。 

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