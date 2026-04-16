最大8000Hz＆低遅延クリック、Endgame Gear新マウス3機種

アーキサイトは4月16日より、ドイツのゲーミングデバイスブランド「Endgame Gear」の新製品としてワイヤレスマウス「OP1w 4K v2」「XM2w 4K v2」、および有線マウス「XM2 8K v2」の3種類を発売する。この新シリーズは、センサーのアップグレードやソフトウェアの機能向上が施され、ゲーミングマウスの新たな基準を打ち立てる製品群だ。

「OP1w 4K v2」および「XM2w 4K v2」はどちらも4000Hzポーリングレートに対応するワイヤレスマウスで、最大30時間の連続動作を実現する335mAhのバッテリーを搭載する。一方、「XM2 8K v2」は8000Hzポーリングレート対応の有線マウスで、パラコードケーブル「Flex Cord 6.0」による優れた性能を誇る。いずれのマウスも超低遅延クリック性能を持ち、カスタマイズ可能な「Kailh GX」メカニカルスイッチを搭載している。

Endgame Gearの「v2」シリーズは、CPIやトラッキング速度の向上に加え、センサーのスキャンレートが最大20,500 fpsに到達することができ、リフトオフディスタンスも0.7～1.7mmで調整可能なため、ゲーマーに快適な操作性を提供する。また、専用ソフトウェアによってカスタマイズが可能で、各ボタンのリマッピングや最大スキャンレートの設定ができる。