最大8000Hz＆低遅延クリック、Endgame Gear新マウス3機種

アーキサイトは4月16日より、ドイツのゲーミングデバイスブランド「Endgame Gear」の新製品としてワイヤレスマウス「OP1w 4K v2」「XM2w 4K v2」、および有線マウス「XM2 8K v2」の3種類を発売する。この新シリーズは、センサーのアップグレードやソフトウェアの機能向上が施され、ゲーミングマウスの新たな基準を打ち立てる製品群だ。
「OP1w 4K v2」および「XM2w 4K v2」はどちらも4000Hzポーリングレートに対応するワイヤレスマウスで、最大30時間の連続動作を実現する335mAhのバッテリーを搭載する。一方、「XM2 8K v2」は8000Hzポーリングレート対応の有線マウスで、パラコードケーブル「Flex Cord 6.0」による優れた性能を誇る。いずれのマウスも超低遅延クリック性能を持ち、カスタマイズ可能な「Kailh GX」メカニカルスイッチを搭載している。
Endgame Gearの「v2」シリーズは、CPIやトラッキング速度の向上に加え、センサーのスキャンレートが最大20,500 fpsに到達することができ、リフトオフディスタンスも0.7～1.7mmで調整可能なため、ゲーマーに快適な操作性を提供する。また、専用ソフトウェアによってカスタマイズが可能で、各ボタンのリマッピングや最大スキャンレートの設定ができる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります