デスク整理×姿勢改善｜サンワの2段モニター台で作業効率アップ

収納力を最大限活用し、デスク上をすっきりと整頓できる新商品がサンワサプライより登場した。4月14日に発売された「100-MR234W（ホワイト）」と「100-MR234BK（ブラック）」は、それぞれ税抜価格2,709円で、直販サイト『サンワダイレクト』にて購入可能だ。

これらのモニター台は、幅40cmというコンパクトさながら中棚付きの2段構造で、優れた収納力を誇る。キーボードやマウス、小物類をすっきり収納できるデザインは、限られた作業スペースでも有効に活用可能だ。デスク上の整理整頓をサポートし、作業効率の向上につながるだろう。

また、モニター位置を持ち上げることで姿勢の改善をサポートし、猫背の予防に役立つ設計となっている。背中を自然に伸ばしやすくし、長時間のデスクワークでも身体への負担を軽減する。さらに、天板の切欠構造により配線もすっきり整理できるので、スマートなデスク環境が実現する。

本商品は、パソコン用モニター台としてだけでなく、プリンター台や電話台、テレビ台など多用途に使用可能だ。耐荷重は合計15kgで、さまざまな機器を安心して設置できる。