UGREEN、Thunderbolt 5対応ドッキングステーション発売｜最大120Gbps・240W給電に対応

グローバルテクノロジー企業のUGREEN（ユーグリーン）は、3月25日より新たにThunderbolt 5対応のドッキングステーションを2モデル、Amazon.co.jpにて販売開始した。プレミアムモデル「UGREEN Maxidok 17-in-1 Thunderbolt 5 ドッキングステーション」は69,990円、またコストパフォーマンスに優れた「UGREEN Maxidok 10-in-1 Thunderbolt 5 ドッキングステーション」は41,990円で購入可能だ。

17-in-1のドッキングステーションは、Thunderbolt 5規格に対応し、最大120Gbpsの高速伝送、8K@60Hzの映像出力、最大240Wの給電機能を備えている。これにより、動画編集やデザイン制作はもちろん、チーム全体でのプロジェクト管理もスムーズに行えるとしている。さらに、M.2 NVMe SSDスロットを内蔵し、最大8TBまでのストレージ拡張も可能だ。

一方で、10-in-1モデルは、企業やプロジェクト管理を行う小規模なチーム向けに開発されており、コンパクトながらも高性能を実現している。最大120Gbpsの高速データ転送をサポートし、8K@60Hzの高精細な映像を快適に出力。安定した給電と優れた放熱性も兼ね備えており、多用途に対応可能だ。