海でもそのまま操作OK、顔認証対応の防水スマホケースが登場

エレコムは、レジャーや海辺での使用に最適な、デザイン性と高い防塵・防水性能を兼ね備えたスマートフォン用防水ケースを4月中旬より発売する。価格はオープン価格で、JIS保護等級IP68に準拠した製品となっている。

この新しいスマートフォン用防水ケースは、片手でも簡単に開閉できるワンタッチ開閉クリップを採用しているため、しっかりと水を防ぎつつ、必要なときに素早く開けられる。また、ケースに入れたままでのタッチパネルの操作や写真撮影、動画視聴が可能だという。Face IDなどの顔認証にも対応し、長さ調節可能なショルダーストラップが付属しているため、持ち運びがしやすい。

デザインは、波打つ柔らかなフチが特徴的な「ウェーブタイプ」、くびれたラインが印象的な「くびれタイプ」、水中でのタッチ操作が可能な「特殊構造タイプ」、そしてサイドボタンが押しやすい「立体構造タイプ」の4種類が用意されている。すべてのモデルでエアーバッグをフレーム部分に装備し、水に浮く設計が施されている。

対応するスマートフォンのサイズは約6.9インチ以下で、環境に配慮した『THINK ECOLOGY』認定製品として発売される。