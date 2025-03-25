MSIが『PRAGMATA』バンドル発表、対象GPU購入でゲームコード無料

エムエスアイコンピュータージャパンは、4月14日から5月12日までの期間における『PRAGMATA』バンドルキャンペーンを開始すると発表した。キャンペーン期間中、対象製品を購入しMSIメンバーセンターで製品登録を行うと、Steam版『PRAGMATA』ゲームコード通常版がプレゼントされる。このキャンペーンは数量限定で、在庫がなくなり次第終了となる。

キャンペーンの対象となる製品は、GeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070のデスクトップ、ノートPC、GPUである。なお、中古品やリファービッシュ品は対象外だ。応募にはMSIメンバーセンターでのアカウント作成と製品登録が必要で、キャンペーン応募ページから申し込む。応募はアカウントごとに1回まで可能という条件がある。

応募後、PRAGMATAのゲームコードは順次メールで送付され、サービス開始日より使用可能とのこと。製品登録や応募内容の審査には最大で14営業日を要する場合があるため、余裕を持ったスケジュールでの参加が推奨される。また、クーポン引換は6月9日まで可能で、利用を検討中の方は締め切り日を忘れずにチェックしておこう。