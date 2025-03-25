MSIが『プラグマタ』無料コード配布、対象ゲーミングモニター購入者に

エムエスアイコンピュータージャパンは、4月17日から対象のMSI製品を対象店舗で購入しレビューを投稿すると、Steam版『プラグマタ』通常版のゲームコードがもらえるキャンペーンを実施する。キャンペーン期間は5月31日までで、製品登録とレビュー投稿を済ませるとゲームコードがプレゼントされる。

このキャンペーンは、MSI製のQD-OLEDモニター、Mini LEDモニター、4Kゲーミングモニターが対象製品となる。購入期間は4月3日から5月31日までで、応募期間は4月17日から6月14日までとなっている。応募はMSIのメンバーセンターアカウントを通じて1回限りで、ストックがなくなり次第終了する。

対象となる購入先は、アプライドやエディオン、Amazon.co.jpをはじめ、多数の主要販売店が含まれており、日本国内で幅広く対応している。レビューは販売店のウェブサイトか各SNSで投稿し、いずれかをキャンペーン応募ページに登録する形となる。ゲームコードには登録有効期限があり、期間内にSteamで有効化する必要がある。