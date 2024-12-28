【2万円台】MSIの240Hzゲーミングモニター発表｜0.5ms対応「MAG 245F X24」
エムエスアイコンピュータージャパンは、新たなゲーミングモニター「MAG 245F X24」を発表した。4月30日に発売されるこの製品は、240Hzの高リフレッシュレートと0.5msの応答速度を誇るRAPID IPSパネルを採用した、競技志向のゲームプレイヤーには垂涎のアイテムだ。価格は2万3800円前後の見込み。
ゲームのビジュアルと反応速度が一新される。「MAG 245F X24」は23.8インチのフルHD画面によりコンパクトさを保ちつつ、FPSやレースゲームのような高速動きのゲームでもヌルヌルとのプレイ感を楽しめる。商品名が示すとおり、高いリフレッシュレートと応答速度によりゲーミングの真髄を体験できる設計だ。
このモニターにはゲーマー向け機能が多数搭載されている。AIビジョン機能は明度と彩度を自動調整し、どんな環境でも最適な画質を提供する。また、FreeSync Premium機能でティアリングとスタッタリングを抑えることにより、滑らかさと快適さを実現する。長時間のプレイにも、アンチフリッカーとブルーライトカット機能が目を優しく守る。
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