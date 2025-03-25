MSI「Cyborg-A15」登場、スケルトンデザインが光る新世代ノート

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　エムエスアイコンピュータージャパンは、スタイリッシュなスケルトンデザインを特徴とする「Cyborg」シリーズのゲーミングノートPCを4月18日より順次販売開始する。このモデルの名称は「Cyborg-A15-AI-B2HWFKG-5554JP」で、価格はオープンプライスとなっている。

　「Cyborg-A15-AI-B2HWFKG-5554JP」は、NVIDIA GeForce RTX 50シリーズ Laptop GPUを搭載し、最新のゲームを快適に楽しめる性能を誇る。15.6インチのフルHD（1,920×1,080）・144Hzディスプレイを備え、速い動きのゲームでも滑らかな映像表示を実現するとしている。筐体は部分的にスケルトン素材を使用した近未来的なデザインが特徴だ。

　重量約2.2kgの堅牢なボディは持ち運びに便利で、ゲーミングはもちろん日常用途でも幅広く活躍する。AMD Ryzen 7 260のCPUとNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUの組み合わせにより、ゲームプレイはもちろん、配信や動画編集などの負荷の高い作業もスムーズにこなすことができる。

　このノートPCは、様々な接続ポートを備えており、オンラインゲームに必要な安定した通信環境を確保可能だ。USB3.2 Gen1 Type-CやUSB3.2 Gen1 Type-A、HDMI、1Gbps有線LANなどが搭載されており、周辺機器の接続も容易で、変換アダプタも不要だ。

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