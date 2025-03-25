MSIが最新ATX 3.1対応電源を発売｜RTX 50世代に最適な1000W/1200Wモデル登場

エムエスアイコンピュータージャパンは、4月17日にATX 3.1およびPCIe 5.1に対応する80 PLUS & Cybenetics Platinum認証の電源ユニット「MAG A1000PLS PCIE5」と「MAG A1200PLS PCIE5」を発売する。価格はそれぞれ30,980円と36,980円となっている。

MAG A1000PLS PCIE5とMAG A1200PLS PCIE5は、Nvidia GeForce RTX 50シリーズグラフィックスカードを搭載した高性能ゲーミングPCに最適化された電源ユニットだ。スタイリッシュな黄色の12V-2x6コネクタが特長で、挿し込み具合がわかりやすく設計されている。また、異常を検知するとブザー音で警告する「GPU SafeGuard」や、冷却ファンの異常を知らせる「Fan SafeGuard」などの高度な保護機能も搭載する。この製品はATX 3.1とPCIe 5.1に対応し、最新のテクノロジーと高い互換性を提供している。

さらに、これらの電源ユニットは大容量ながらも奥行き150mmのコンパクトなサイズで、幅広いPC筐体に組み込みやすい。また、柔軟性の高いエンボス加工ケーブルとケーブルコームが付属し、美しい配線が可能だという。冷却と騒音のバランスを最適化した135mmのFluid Dynamic Bearingファンが付属しており、静かで効率的な冷却が期待できる。産業品質の保護機能も豊富に搭載されており、10年間の長期製品保証もある。