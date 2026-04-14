資さん「ランチ」599円～、10店舗限定で実施！福岡の人が羨ましい

資さんうどんは福岡県内の10店舗限定で、ランチセット「資ランチ」を提供中です。



10時～17時の時間帯限定で、資さんうどんの人気メニューを楽しめる特別価格のセット。販売は平のみ定で、土日の提供はありません。4月9日～22日の期間限定。

▲かけうどん＋山菜いなり2個＋ごぼ天2本 599円

販売店舗：太宰府店・和白店・野芥店・原店・諸岡店

人気のかけうどんに山菜いなりとごぼ天を組み合わせたセットです。複数の定番メニューを一度に楽しめる内容となっています。

▲ミニ肉うどん＋ごぼ天2本＋中ライス＋おかずセット 699円

販売店舗：伊都店・春日白水店・古賀店・徳吉店・陣山店

ミニサイズの肉うどんに、ごぼ天と中ライス、さらに辛子高菜、明太子、卵焼きを含むおかずセットを組み合わせた内容です。



で提供します。また、店舗ごとに提供メニューが異なります。持ち帰りには対応していません。

10店舗限「ランチセット」、今後の展開に期待

定番メニューを組み合わせたランチセットが599円・699円というお得な価格で登場します。色々なおかずを少しずつ食べられるのがうれしいですね。

今回は10店舗限定での実施となりますが、全国展開を期待したいところです。対象店舗が近くにある人は、この機会に試してみては？

※価格は税込み表記です。