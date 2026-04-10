LGの5Kゲーミングモニター2機種発表｜OLEDとMini LEDどっちを選ぶ？

LGエレクトロニクス・ジャパンは、最新のゲーミングモニター「39GX950B-B」と「27GM950B-B」を、4月9日から予約販売を開始した。「39GX950B-B」は39インチの5K2Kウルトラワイド有機ELモニターで、価格はオープン価格（300,000円前後）だ。「27GM950B-B」は27インチの5K Hyper Mini LEDモニターで、こちらもオープン価格（200,000円前後）となる。
39GX950B-Bは、LG独自のタンデムOLED技術を採用し、5K2K解像度での鮮明な映像体験を提供する。このモニターは、21:9の曲面型設計により、視界全体を覆う臨場感を演出する。さらに、AI Upscaling機能で低解像度コンテンツを高精細にし、より没入感のある映像表示を実現している。
一方、27GM950B-Bは、Hyper Mini LED技術を採用し、高輝度と高解像度を実現する。5K解像度によって、非常に詳細な映像表示が可能であり、光のにじみを抑える設計が特長だ。こちらもAI機能を搭載しており、映像と音声を最適化して、ゲーム体験を更に向上させるという。
両機種ともに、多様なゲームジャンルに対応できる「VESA Dual Mode」を備え、選択可能なリフレッシュレートが魅力である。いずれもDisplayHDRの高認証を取得し、プロフェッショナルやゲーマーにとっても理想的なモニターになっている。
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