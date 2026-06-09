LGエレクトロニクス 9.55mmの極薄ワイヤレス有機ELテレビ「W6」などを発表

LGエレクトロニクス・ジャパンは6月9日、2026年の最新有機ELテレビの新製品発表会を開催した。

今回のラインアップでは、極薄ワイヤレスのフラッグシップモデル「LG OLED evo AI W6」から、最もインチ数の展開が多いプレミアムモデル「LG OLED evo AI G6」、ハイグレードモデルの「LG OLED evo AI C6」まで3シリーズ計10モデルと幅広い製品が展開される。



W6は8月中旬より発売、G6、C6シリーズは6月25日より順次発売となる。

LGの2026年のTVラインアップ

フラッグシップモデルとして発表されたLG OLED evo AI W6は、厚さわずか9.55mmという1cm未満の極薄フォルムを実現。



特徴は、チューナーや各種端子類をテレビ本体から切り離し、外部デバイスである「Zero Connect Box」に集約したこと。このボックスとテレビ本体間は最大10mのワイヤレス接続のため、壁掛け設置時における配線の課題を解消し、自由なレイアウトが可能。



83V型の1モデル展開で、市場想定価格は137万円前後、8月中旬の発売を予定する。

プレミアムモデルに位置づけられる「LG OLED evo AI G6」は、全サイズで厚さ3cm未満を実現したモデル。



専用金具を用いることで、テレビと壁の隙間をなくす「ワンホールデザイン」を採用する。



55V型から97V型までの全5サイズが用意され、市場想定価格は97V型が450万円前後、83V型が120万円前後、77V型が88万円前後、65V型が62万円前後、55V型が45万円前後。

またW6／G6シリーズには、パネルの性能を引き出す新たな画質技術「Hyper Radiant Colorテクノロジー」を採用。



これにより3.9倍の輝度を実現しつつ、完全な黒を表現する「Perfect Black」および忠実な色再現を示す「Perfect Color」の認証を取得し、高輝度と高コントラストを両立した。

また、Reflection Free Premiumなどの認証も取得しており、外光の入る明るいリビング環境でも画面への映り込みを低減する仕様だ。

さらに、本体に搭載されたセンサーが部屋の明るさを検知し、制作者が意図した映像トーンを維持したまま、周囲の環境に合わせて画面の明るさを自動で調整する「FILMMAKER MODE」も備わる。

ハイグレードモデルのLG OLED evo AI C6は、性能、デザイン、価格のバランスを考慮し、「家族みんなの好み」に応えることがコンセプト。



パーソナルユースからリビング向けまで幅広いニーズに対応するため、42V型から65V型までの全4サイズを展開し、市場想定価格は65V型が45万円前後、55V型が34万円前後、48V型が30万円前後、42V型が29万円前後。

「α11 AI Processor 4K Gen3」によるパーソナライズ機能

プロセッサーに関しては、全シリーズにおいて最新世代の画像処理エンジン「α11 AI Processor 4K Gen3」を搭載し、AIを活用した各種機能が強化されている。

特徴的なのは、同梱の「AIマジックリモコン」のAIボタンを押しながら話しかけることで、音声から話者を判別する個人認識機能。



これにより、家族それぞれのLGアカウントへ自動的にログインし、各々の視聴傾向に基づいたおすすめコンテンツや画質設定を即座に反映させることが可能。

また、複雑な設定を簡略化するAIウィザード機能も搭載。画面上の絵を数枚選択するだけで約16億通りのパターンから好みに合わせた画質を提案する「AIピクチャーウィザード」や、サンプルの音を選択することで約2.7億通りの組み合わせから最適なサウンド設定を自動で適用する「AIサウンドウィザード」が利用できる。

音声面では、通常の2chオーディオ音源をAIが仮想的な11.1.2chの立体音響にアップミックス処理する「AIサウンドプロ」を備える。加えて、「Google Gemini」および「Microsoft Copilot」と連携した「マルチAIサーチ」にも対応しており、視聴中の番組に関する疑問などをその場でAIに質問し、検索できる機能が追加されている。