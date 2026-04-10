8kHz対応＆95時間駆動、プロ仕様の60gマウス「PRO X SUPERLIGHT 2」に新カラー

ロジクールは、4月30日に高性能ゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2」の新色「シアン」を発売することを発表した。価格はオープン価格で、ロジクールオンラインストアでの価格は26,950円という。特に、eスポーツアスリートと共に開発されたPRO Xシリーズの最新の一台であり、限定カラーがその魅力にさらなる彩りを添える。

「PRO X SUPERLIGHT 2」は、ロジクールの代表的なゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT」の進化版として、多くのプロ選手からのフィードバックをもとに開発されたという。新色シアンは、既存のブラック、ホワイト、マゼンタに加えて個性と存在感を際立たせる選択肢となる。このマウスは、驚異的なトラッキング精度を持つ「HERO 2」センサーの搭載により、DPIは25kから44kへと向上され、操作の自由度も高まっている。

また、独自のワイヤレス技術「LIGHTSPEED」により、最大8kHzのポーリングレートを実現し、遅延の少ない快適なゲームプレイを提供する。超軽量の60gで、長時間のゲームプレイでも手首への負担を最小限に抑えることが可能だ。使用頻度の高いマウスであればこそ、60gという軽量設計はプレイヤーの快適性を劇的に向上させるだろう。

さらに、USB-C対応の急速充電機能で、最大95時間のバッテリー駆動を実現し、プレイ中断の回数を極力抑える工夫がなされている。特に光学式センサーとメカニカルスイッチを組み合わせた「LIGHTFORCE」ハイブリッドスイッチを特長に持ち、迅速で確実な操作が可能だ。このテクノロジーは精緻なエイムを求められるプレイヤーにとって、大きな支持を受ける事が予想される。