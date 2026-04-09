CORSAIR新作PCケース「3200D RS」登場、360mm水冷＆高コスパが特徴

アスクは、冷却力とコストパフォーマンスに優れたCORSAIR社製のミドルタワー型PCケース「3200D RS」シリーズを4月16日にリリースする。価格は「3200D RS ARGB」シリーズが16,280円前後、「3200D RS」シリーズが14,480円前後とされている。

「3200D RS」シリーズは最大360mmの水冷ラジエーターを搭載可能で、PCの内部冷却を最適化する設計になっている。電源カバー部分には角度をつけたファンを装着できるため、グラフィックボードに直接風を送り、安定的な動作をサポートするという。

同シリーズにはRGBファンを標準装備する「3200D RS ARGB」とPWMファンを標準装備する「3200D RS」の2つのラインアップがあり、カラーはブラック、スモーク、ホワイトの3種類。さらに、USB 3.2 Gen 2x2 Type-Cポートを備えた利便性の高いデザインが特徴で、重量級GPUを支えるためのスタビライザーアームも内蔵されている。

スリムでクリーンな外観を維持しながら、内部レイアウトの整理整頓が可能で、コンパクトな筐体でも見た目がよく、使いやすいPCケースとなっている。PCのパフォーマンスとデザイン性を両立させたいユーザーには特に魅力的な選択肢だ。