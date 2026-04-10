大ジョッキ270円引き！新宿ライオン会館87周年記念イベント

東京・新宿にあるレストランビル「新宿ライオン会館」では、87周年を記念して4月17日限定で、「サッポロ生ビール黒ラベル 大ジョッキ」を特別価格870円で提供します。



また、4月13日～17日の期間は感謝祭として、各フロアで“870円メニュー”を各フロアの店舗で提供します。



■【4月17日限定】大ジョッキ特別価格

・サッポロ生ビール黒ラベル 大ジョッキ 通常1140円→870円



新宿ライオン会館は、地下1階から6階までの全フロアが飲食店で構成されています。4月17日は、各フロアで販売している大ジョッキの生ビール（サッポロ黒ラベル）が特別価格となります。

なお、2階のYEBISU BARではヱビスビールのジョッキサイズが870円で提供されます。

また4月17日限定で、利用金額3000円ごとに参加できるガラポン大抽選会を実施します。景品として、オリジナル商品やドリンク券などを用意します。

■【4月13日～17日】870円メニュー

4月13日～17日の期間中、地下1階から5階の各フロアで870円にちなんだ特別メニューを販売します。

ビヤホールやビヤバー、イタリアン、焼肉、和食といった各業態ごとに、それぞれの特徴を活かした料理をそろえています。

▲チキングリルのサラダ仕立て

地下1階・1階：ビヤホールライオン

▲赤海老の肝香るガーリック炒め

2階：YEBISU BAR

▲“87”束サラダ

3階：ワイン食堂 ブルマーレ

▲花咲き牛タン

4階：本格焼肉＆ジンギスカン ばくよう亭

▲春の天婦羅盛合せ

5階：和風ライオン 安具楽（あぐら）

大ジョッキ割引と870円メニューがそろう周年イベントが始動！

新宿ライオン会館は1939年に「新宿ビヤホール」として開業し、新宿駅東口側に位置するレストランビルとして営業を続けてきました。

地下1階から6階までの全フロアが飲食店で、ビヤホールやビヤバー、イタリアン、焼肉、和食など多様な業態を展開しています。

今回、周年記念として、大ジョッキが安くなって、ビールをしっかり楽しみたい人にとってうれしい内容です。

さらに各フロアで異なるジャンルの料理を870円でそろえているのもお楽しみ。複数の店舗を回ってみるのもいいかもしれないです。

この機会に新宿でビールと料理をまとめて楽しんでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。