本鮪、かつお、あじ・さばが120円～！ スシロー「九州うまかもん祭」本日から

スシローは4月8日より、「九州うまかもん祭」を全国の店舗で開催します。
九州で水揚げされたネタや名物を取り入れたすしやサイドメニューを展開し、120円台から提供する商品もそろえた内容です。
本鮪、かつお、あじ・さばが120円～！
▲長崎沖 天然本鮪ねぎとろ包み 120円～
長崎沖で漁獲された天然本鮪のねぎとろを使用した一品です。ほどよい粒感とねっとりとした食感を包みで味わえるといいます。
▲枕崎産 溶岩焼かつおたたき 120円～
鹿児島県枕崎産のかつおを溶岩焼で仕上げたたたきです。旨みを閉じ込めた仕立てが特徴とされています。
▲あじとサバの食べ比べ 120円～
九州で水揚げされた天然のあじとサバを組み合わせたメニューです。異なる魚の味わいを一皿で楽しめる構成です。
馬刺しや3貫盛りなど九州のネタが続々登場！
また、九州のネタを合わせた3貫盛りや、「漬けまぐろのひゅうが丼風にぎり」「馬刺しにぎり」といったご当地ネタも登場します。
▲九州甘口醤油
さらに、「九州うまかもん祭」開催中は、全国のスシローに「九州甘口醤油」を導入。とろみのある甘口醤油で、九州のうまいネタに合うといいます。
▲漬けまぐろのひゅうが丼風にぎり 180円～
▲馬刺しにぎり 360円～
▲黒毛和牛ローストビーフ 山わさび 280円～
▲やまやの明太子軍艦 120円～
▲馬刺しねぎとろ包み 120円～
▲レタス巻（えび天入り） 180円～
▲うまかもん！九州3貫盛り 360円～
※そでいか やまやの明太子のせ、天然さば、ごま香る馬刺しにぎり
▲わっぜ！九州3貫盛り 280円～
※天然連子鯛の炙り、溶岩焼かつおたたき、天然きびなご
サイドメニューにも九州グルメが登場！
サイドメニューも「博多豚骨ラーメン」や「中津唐揚げ」など九州の要素を取り入れています。
▲あっさり博多豚骨ラーメン 470円～
▲醤油にんにく 中津唐揚げ 390円～
▲白くま風アイスケーキ 250円～
120円から九州ネタを食べ比べ！
120円台から本鮪やかつおなどのネタが楽しめる「九州うまかもん祭」が4月8日よりスタートします。すしだけでなくラーメンや唐揚げ、スイーツまでそろっているので、食事全体で九州の味をまとめて楽しめそうです。
この期間ならではのラインアップなので、気になる人は立ち寄ってみては？
※価格は税込み表記です。
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