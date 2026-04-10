肉2倍も！牛ホル×カルビ丼復活「食い倒れの街」をイメージ

伝説のすた丼屋・名物すた丼の店は、期間限定メニュー「大阪ホルモン牛カルビ焼肉丼」を本日4月10日より全国の店舗で順次販売します。

牛ホルモン×牛カルビの濃厚焼肉丼！

「大阪ホルモン牛カルビ焼肉丼」は2024年10月に期間限定で販売されたメニューで、今回の新生活シーズンに合わせて復刻されます。

大阪のソウルフードであるホルモン焼きに着目し、牛ホルモンと牛カルビの2種類の肉を主役に据えて開発された一杯です。

▲大阪ホルモン牛カルビ焼肉丼 1390円

プリっとした食感と濃厚な旨みが特徴の牛ホルモンと、柔らかい食感の牛カルビを使用し、ニンニク醤油ダレをブレンドした味噌焼肉ダレで炒めています。

濃厚な味わいとニンニクのパンチを効かせた、インパクト抜群の一杯に仕上げているといいます。

生玉子と、豆板醤やニラ、ニンニクを使用したピリ辛の「極旨ニンニラ赤ダレ」も付属し、味の変化をつけながら食べ進められます。

並のおよそ3分の2の量である「腹八分目」、並の2倍の肉を盛り付けた「肉W盛り」、定食スタイルもラインアップします。なお、定食には玉子は付属しません。

▲大阪ホルモン牛カルビ焼肉丼 肉W盛り 2090円

▲大阪ホルモン牛カルビ焼肉定食 1490円

・大阪ホルモン牛カルビ焼肉丼 腹八分目 1290円

濃厚な味わいとニンニクのパンチに期待

ホルモン焼きは「食い倒れの街」大阪のソウルフードとして知られていますね。ホルモンとカルビを相い盛りにしたパワフルさはすた丼屋ならでは。



ニンニクの効いたタレやピリ辛ダレなど、味の変化をつけながら食べられるのもうれしいです！ 新生活のガッツをつけたい時に、試してみては？

※価格は税込み表記です。