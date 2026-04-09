吉野家「感謝丼」母の日ギフトに登場

吉野家は、5月10日の母の日に合わせて、吉野家公式通販ショップおよびECモールにて「母の日ギフト」を販売しています。販売は5月15日10時までを予定しています。
▲吉野家感謝丼（並）
今回のギフトでは、「感謝」の文字をあしらった有田焼のどんぶり「吉野家感謝丼（並）」が付属するセットをラインアップします。全国店舗で使用される丼と同様の形状に、金色の文字を施した仕様です。
▲ギフトラッピング
感謝丼が含まれる商品は、通販限定の特製どんぶり柄箱で配送され、「母の日祝」ののしを選択することで専用のギフトラッピングにも対応します。
対象商品はすべて送料込みで、感謝の気持ちを伝えるサンクスカードが付属します。
▲牛丼の具6袋＆感謝丼（並）セット 6600円
内容：冷凍牛丼の具 6袋、感謝丼（並） 1個
▲牛丼の具6袋＆感謝丼（並）＆お箸セット 8580円
内容：冷凍牛丼の具 6袋、感謝丼（並） 1個、オリジナル若狭塗箸 1膳
▲大人気5品11袋セット 3996円
内容：冷凍牛丼の具 4袋、冷凍豚丼の具 2袋、冷凍牛焼肉丼の具 2袋、冷凍焼鶏丼の具 2袋、冷凍紅生姜1袋
▲牛豚食べ比べ＋紅生姜セット 4536円
内容：冷凍牛丼の具 5袋、冷凍豚丼の具 5袋、冷凍紅生姜 1袋
▲から揚げバラエティセット 5300円
内容：冷凍牛丼の具 6袋、冷凍豚丼の具 2袋、冷凍牛鍋丼の具 2袋、冷凍焼鶏丼の具 2袋、冷凍から揚げ 1袋、冷凍紅生姜 1袋
専用どんぶり付きギフトが今年も登場！
牛丼の具だけでなく、実際に使えるどんぶりが付いてくるので、食べたあとにも形として残るギフトとなっています。
この機会に、少し変わった母の日ギフトとして選んでみては？
※価格は税込み表記です。
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